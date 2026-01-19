Real Madrid e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (20), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo RMD MON 7ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) Árbitro Espen Eskås Assistentes Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin Var Pol van Boekel Onde assistir

O Real Madrid entra em campo em meio a um processo de transição, jogando sua primeira partida de Champions sob o comando de Álvaro Arbeloa após a saída de Xabi Alonso. Ocupando o 7º lugar (no limite da classificação direta), o time vive um momento delicado, tendo perdido dois dos últimos três jogos. No entanto, os Merengues buscam estabilidade após a vitória "calmante" sobre o Levante em La Liga (onde Arbeloa estreou com um volume ofensivo impressionante) para afastar o caos recente e garantir a vaga nas oitavas sem a necessidade de playoffs.

continua após a publicidade

O Monaco chega ao Bernabéu ocupando a 19ª posição e lutando para se consolidar na zona de repescagem. A equipe vive uma dicotomia curiosa: está invicta há cinco jogos na Champions League (recuperando-se após perder a estreia), mas sofre com grande inconsistência em nível doméstico, vindo de uma derrota surpreendente para o Lorient. Para este duelo, o time de Sebastien Pocognoli tenta esquecer a oscilação recente e busca inspiração na histórica eliminação que impôs ao Real Madrid nas quartas de final de 2003/04.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Monaco pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Monaco

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Espen Eskås (árbitro); Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin (assistentes); Sigurd Kringstad (quarto árbitro)

📺 VAR: Pol van Boekel

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa):

Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Vinicius Jr

Monaco (Técnico: Sebastien Pocognoli):

Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin; Balogun, Biereth

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

O Real Madrid recebe o Monaco na 7ª rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Javier SORIANO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.