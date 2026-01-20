Mbappé reencontra Mônaco em momento caótico no Real Madrid

O Real Madrid encara o Mônaco pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (20), no Bernabéu, em Madri (ESP), às 17h (de Brasília). Na partida, Kylian Mbappé irá ter novo reencontro com o clube que o revelou ao futebol em momento conturbado em sua passagem pela camisa merengue.

Mbappé chegou nas categorias de base do Mônaco em 2013, vindo do modesto AS Bondy e da academia de Clairefontaine. Desde o primeiro dia, Mbappé foi tratado como uma joia rara. Sua estreia profissional ocorreu em dezembro de 2015, sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

Ao entrar em campo contra o Caen com apenas 16 anos e 347 dias, ele quebrou um recorde que durava 21 anos, superando Thierry Henry como o jogador mais jovem da história do clube. Meses depois, ele derrubaria outra marca de Henry ao se tornar o artilheiro mais jovem da história do Monaco, ao marcar na vitória por 3 a 1, sobre o Troyes, pela Ligue 1.

Mbappé comemora gol pelo Mônaco (Foto: AFP)

Temporada de explosão

A temporada 2016/17 marcou a integração definitiva de Mbappé ao time titular sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Atuando frequentemente em um esquema de dois atacantes ao lado de Falcao García, o francês ganhou sequência e relevância tática. Na Ligue 1, o Mônaco realizou uma campanha consistente que resultou no título, encerrando uma sequência de quatro conquistas consecutivas do Paris Saint-Germain. Mbappé encerrou a competição doméstica com 15 gols e 8 assistências em 29 jogos, sendo eleito o Melhor Jogador Jovem da Ligue 1.

Na mesma temporada, o desempenho do atacante na Champions League projetou seu nome internacionalmente. O Mônaco avançou até as semifinais da competição, e Mbappé teve participação direta no mata-mata. Ele marcou gols tanto nas partidas de ida quanto nas de volta nas oitavas de final contra o Manchester City e nas quartas de final contra o Borussia Dortmund. Ao todo, ele registrou seis gols na edição do torneio e se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seus quatro primeiros jogos de mata-mata da Champions League.

Mbappé comemora gol pelo Mônaco (Foto: Oli Scarff / AFP)

Revelado virou algoz

Em 31 de agosto de 2017, o Kylian Mbappé se tornou jogador do Paris Saint-Germain. A transação foi estruturada inicialmente como um empréstimo válido até junho de 2018, com uma cláusula de compra obrigatória fixada em 180 milhões de euros. A venda representou a segunda transferência mais cara da história do futebol, ficando atrás apenas da contratação de Neymar pelo mesmo PSG, e encerrou o vínculo de Mbappé com o Mônaco.

Agora oponente, Mbappé realizou 14 partidas contra o Mônaco, em que venceu oito, empatou três e perdeu em outras três. No desempenho individual, o atacante marcou onze vezes, com sete assistências. Uma atuação de destaque foi em abril de 2019, em que o francês anotou um hat-trick contra o ex-clube na vitória por 3 a 1 do PSG.

Kylian Mbappé comemora gol pelo PSG (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Encontro em Madri

Agora, o Mônaco irá reencontrar sua maior revelação nos últimos anos, dessa vez com a camisa do Real Madrid. Pelo novo clube, Mbappé já soma 74 gols em 85 jogos, porém, vive fase caótica em meio a demissões, vice-campeonatos e eliminação vexatória.

Nas últimas semanas, Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho, que o tirou de campo de partidas importantes, como a final da Supercopa da Espanha, em que o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona por 3 a 2, em que atuou poucos minutos por ainda não está 100% recuperado. Após a decisão a diretoria merengue demitiu Xabi Alonso e promoveu Álvaro Arbeloa ao cargo de treinador.

Na estreia do novo comandante, com time misto, o Real Madrid foi derrotado pelo Albacete, da segunda divisão espanhola, por 3 a 2, e foi eliminado da Copa do Rei. Na última partida dos Merengues, por La Liga, o resultado positivo da equipe, por 2 a 0, com gol de Mbappé, não abafou os protestos da torcida contra a direção e os jogadores do clube.

Mbappé comemora gol do Real Madrid contra o Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Do outro lado, o Mônaco também vem de instabilidade, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, sendo essas apenas na Copa da França, contra equipes de divisões inferiores. Na Ligue 1, a equipe não vence desde novembro, com três derrotas desde então, e ocupa a nona colocação, com 23 pontos, 12 atrás do Olympique de Marselha, o último time dentro da zona de classificação à Champions League.

Na competição europeia, a situação do Mônaco é melhor, na 19ª colocação, com duas vitórias, três empates e uma derrota. Na última rodada, levou a melhor sobre o Galatasaray por 1 a 0, dentro de casa. Outros resultados importantes foram os empates contra Tottenham (0 a 0) e Manchester City (2 a 2).

Paul Pogba em ação com a camisa do Mônaco (Foto: Lou BENOIST / AFP)

