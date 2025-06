Você não leu o título errado. Jimmy Butler, astro do Golden State Warriors, está próximo de adquirir a participação de John Textor no Crystal Palace, segundo o jornal inglês "The Athletic". O atleta faz parte de um consórcio de executivos do setor esportivo e de entretenimento interessando na compra dos 43% da Eagle Football, conglomerado de clubes liderado pelo empresário norte-americano.

A estrela da NBA faz parte de um grupo liderado pelo antigo esportivo Bejan Esmaili e pelo ex-advogado Wajid Mir. A dupla, inclusive, havia concordado com Textor por um período de exclusividade para comprar a participação no Palace, mas o prazo foi expirado.

Jason Kidd, técnico do Dallas Mavericks, também era um nome participante nas negociações do consórcio, mas optou por se juntar ao grupo de proprietários do Everton, também da Premier League, em abril. Butler, por sua vez, passou a integrar o grupo em fevereiro. Caso a oferta esperada pelo grupo seja aceita, o Palace teria um valor total superior a 465 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão).

Textor, responsável pelas ações do Crystal Palace, admitiu o desejo de colocar à venda sua participação no clube inglês. O objetivo do processo consiste no impasse com a Uefa, que ameaça tirar a equipe da disputa da Europa League da próxima temporada por violação das regras. No caso, o conflito de interesses é gerado pelo fato do empresário também ser acionista majoritário do Lyon, da França — clube que, assim como os Eagles, está classificado para a Europa League.

Leia a regra da Uefa sobre a participação de clubes do mesmo dono em uma competição 📝

Regulamentação da UEFA sobre Propriedade e Influência em Clubes

"Nenhum clube que participe de uma competição de clubes da UEFA pode, direta ou indiretamente, possuir ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA; ... estar envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA; ou ter qualquer poder, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA.

Ninguém pode estar simultaneamente envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA.

"Nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA, (incluindo) deter a maioria dos direitos de voto dos acionistas; ter o direito de nomear ou destituir a maioria dos membros do órgão administrativo, de gestão ou de supervisão do clube; ser acionista e, sozinho, controlar a maioria dos direitos de voto dos acionistas de acordo com um acordo celebrado com outros acionistas do clube; ou ser capaz de exercer, por qualquer meio, uma influência decisiva na tomada de decisões do clube."

