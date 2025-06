O empresário americano John Textor, dono de 43% das ações do Crystal Palace por meio do grupo Eagle Football, admitiu que quer colocar à venda sua participação no clube inglês. A medida tem como objetivo resolver um impasse com a Uefa, que ameaça tirar a equipe da disputa da Europa League da próxima temporada por violação das regras de multipropriedade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão de Textor foi comunicada durante reunião com representantes da entidade europeia nesta terça-feira (3), em Genebra, na Suíça. O encontro, que durou cerca de duas horas, teve como pauta o conflito de interesses gerado pelo fato de o empresário também ser acionista majoritário do Lyon, da França - clube que, assim como o Crystal Palace, está classificado para a Europa League.

continua após a publicidade

➡️Time de Textor, Crystal Palace corre o risco de não poder jogar a Europa League

- Olha, todo o Reino Unido sabe que eu não tenho influência decisiva sobre o Palace. Foi uma boa reunião. Eles ouviram e veremos o que acontece. Eu não estaria tentando vender esta participação se tivesse influência - declarou Textor ao "Daily Mail".

John Textor é dono do Lyon e do Botafogo (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

- Estamos tentando ajudar a separar e vender. Queríamos comprar, mas ficou claro que isso não vai acontecer, então estamos tentando ajudar o Palace e a situação com a Uefa. É tudo o que posso dizer - completou o dono do Botafogo.

continua após a publicidade

Conflito de interesse não atrapalha só John Textor

A situação se complica ainda mais pelo fato de David Blitzer, outro acionista do Crystal Palace, também ser proprietário do Brøndby, da Dinamarca. O clube dinamarquês está na disputa por uma vaga na Conference League, competição na qual o Palace pode acabar sendo realocado, caso não consiga manter sua inscrição na Europa League.

Além disso, o Lyon, que terminou o Campeonato Francês em 6º lugar, também garantiu vaga na Europa League, o que intensifica o risco de exclusão do Palace, que venceu a Copa da Inglaterra em uma campanha histórica contra o Manchester City.

A Uefa deve analisar o caso nos próximos dias. O sorteio das fases preliminares da Conference League está marcado para 17 de junho. Até lá, o clube inglês corre contra o tempo para manter seu lugar nas competições europeias.

➡️ Simone Inzaghi, da Inter de Milão, fecha com novo clube para o Mundial

Leia a regra da Uefa sobre a participação de clubes do mesmo dono em uma competição 📝

Regulamentação da UEFA sobre Propriedade e Influência em Clubes

"Nenhum clube que participe de uma competição de clubes da UEFA pode, direta ou indiretamente, possuir ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA; ... estar envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA; ou ter qualquer poder, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA.

Ninguém pode estar simultaneamente envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA.

"Nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA, (incluindo) deter a maioria dos direitos de voto dos acionistas; ter o direito de nomear ou destituir a maioria dos membros do órgão administrativo, de gestão ou de supervisão do clube; ser acionista e, sozinho, controlar a maioria dos direitos de voto dos acionistas de acordo com um acordo celebrado com outros acionistas do clube; ou ser capaz de exercer, por qualquer meio, uma influência decisiva na tomada de decisões do clube."

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.