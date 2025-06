O RWD Molenbeek, clube belga na qual John Textor é dono, sofreu uma repaginada repentina em seu nome, escudo e identidade visual, feita pela Eagle Football. A mudança, realizada nesta quinta-feira (5), não agradou aos adeptos do clube, causando revolta entre torcedores e ídolos. Franky Van der Elst, ídolo do time, não poupou palavras para criticar o empresário americano.

Visando atrair mais público e patrocinadores, a reformulação promovida pela Eagle Football, de John Textor, dono do Botafogo, gerou revolta entre os fãs. Segundo a holding, a iniciativa busca resgatar valores antigos. Assim, o Molenbeek passaria por um "renascimento" e passaria a se chamar Daring Brussels. Além do nome, escudo e uniformes também foram alterados, com a proposta de ganhar mais visibilidade e unir torcedores antigos e novos.

Ídolo da seleção da Bélgica, Franky Van der Elst não ficou satisfeito com a reformulação. O ex-jogador criticou duramente a forma como a mudança foi conduzida e aproveitou para atacar a gestão de John Textor e da Eagle Football à frente da equipe.

- Textor deveria investir mais e não mandar jogadores de terceira linha do Botafogo ou do Lyon. Ele deveria deixar as pessoas que conhecem o clube fazerem o que sabem - afirmou o ex-jogador.

- Vou começar uma marcha sobre Bruxelas agora mesmo. Se tudo isso acontecer sem consulta, é doloroso. Aquele logotipo era fantasticamente lindo, um dos poucos na Bélgica que ainda tem algum significado - completou Franky Van der Elst.

Veja antigo escudo do clube de John Textor e compare com o novo

Escudos de clube de John Textor (Montagem: Bruzz)

Confira o comunicado oficial do Daring Brussels sobre a mudança

"A partir da temporada 2025/2026, o Racing White Daring Molenbeek (RWDM) recuperará um de seus nomes originais e mais antigos: Daring de Bruxelles (“Ousado Bruxelas”), e mais uma vez ostentará seu prestigioso número de registro, Matrícula nº 2.

O renascimento deste nome histórico — simples, forte, curto, único e instantaneamente reconhecível — está enraizado na rica tradição do futebol belga. Mas, acima de tudo, reflete a ambição de 2025: tornar-se um clube moderno e voltado para o futuro, orgulhosamente identificado com a capital da Europa. Este é um passo necessário para criar a marca de um clube que almeja ser autossustentável e duradouro.

Como um monumento do futebol belga, da tradição de Bruxelas e da cultura popular, o Daring of Brussels renasce como uma fênix, exatamente 130 anos após sua fundação em 1895.

As cores do clube — vermelho e preto, naturalmente combinados com branco por razões históricas óbvias — agora serão realçadas com elementos dourados, como uma referência ao brasão original."

