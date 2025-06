Clube de John Textor muda de nome e escudo; torcedores se revoltam

O Racing White Daring Molenbeek, clube da Eagle Holding, de John Textor, anunciou uma mudança completa de identidade nesta quinta-feira (5), causando revolta nos seus torcedores. Agora o clube belga do norte-americano se chamará Daring Brussels. O escudo também foi modificado.

continua após a publicidade

Uma boa parte dos torcedores foi contrária à decisão e chegou a mover uma petição online para barrar a medida, mas de nada adiantou. A mudança já foi publicada em todas as redes sociais do clube.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

No site oficial, a explicação para a reformulação é a volta de valores antigos. O clube já se chamou Daring Brussels antes. A ideia passada pelo comunicado não é só mudar esteticamente, mas de fato renascer. Recentemente, o clube não conseguiu o acesso para a primeira divisão belga após perder várias partidas em sequência.

Veja antigo escudo do clube de John Textor e compare com o novo

Escudos de clube de John Textor (Montagem: Bruzz)

Confira o comunicado oficial do Daring Brussels sobre a mudança

"A partir da temporada 2025/2026, o Racing White Daring Molenbeek (RWDM) recuperará um de seus nomes originais e mais antigos: Daring de Bruxelles (“Ousado Bruxelas”), e mais uma vez ostentará seu prestigioso número de registro, Matrícula nº 2.

continua após a publicidade

O renascimento deste nome histórico — simples, forte, curto, único e instantaneamente reconhecível — está enraizado na rica tradição do futebol belga. Mas, acima de tudo, reflete a ambição de 2025: tornar-se um clube moderno e voltado para o futuro, orgulhosamente identificado com a capital da Europa. Este é um passo necessário para criar a marca de um clube que almeja ser autossustentável e duradouro.

➡️Jornalista elege pior jogador do Brasil em campo na estreia de Ancelotti

Como um monumento do futebol belga, da tradição de Bruxelas e da cultura popular, o Daring of Brussels renasce como uma fênix, exatamente 130 anos após sua fundação em 1895.

As cores do clube — vermelho e preto, naturalmente combinados com branco por razões históricas óbvias — agora serão realçadas com elementos dourados, como uma referência ao brasão original."

Reação dos torcedores

Muitos torcedores se revoltaram com a decisão do clube de John Textor. Alguns mobilizaram uma petição online e pediram a ajuda da torcida do Botafogo, inclusive. Confira: