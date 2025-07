Clube italiano quer contratar Wesley, ex-Corinthians, do Al-Nassr

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al-Nassr, voltou a ser alvo do Bologna após a venda de Dan Ndoye ao Nottingham Forest. O clube italiano já havia feito uma primeira investida pelo brasileiro de 20 anos há duas semanas e agora deve retomar as conversas para tentar contratá-lo como substituto do suíço.

Wesley chegou ao Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, em 2024. O clube saudita desembolsou cerca de 18 milhões de euros em agosto do ano passado para tirar a promessa do clube paulista. Contudo, o jogador não se adaptou ao gigante árabe até o momento.

Neste sentido, o Bologna enxerga no jogador um substituto ideal para Dan Ndoye, sendo uma boa opção em termos de custo benefício. Nesta janela, o Bologna também manifestou interesse na contratação de Kevin, ex-Palmeiras e atualmente no Shakhtar Donetsk.

Desempenho de Wesley pelo Al-Nassr

Wesley chegou ao Al-Nassr com altas expectativas. O jogador era considerado uma das maiores promessas do Corinthians nos últimos anos, e saiu por um preço elevado. Na temporada 2024/25, o jovem não conseguiu se firmar no time titular, alternando entre os onze iniciais e o banco de reservas. Veja os números de Wesley pelo Al-Nassr:

21 partidas 624 minutos em campo 1 gol 2 assistências 208 minutos para participar de um gol

