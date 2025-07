Ídolo do Liverpool, Alisson foi liberado da pré-temporada devido a questões pessoais, afastando-se da turnê do clube na Ásia. O goleiro da Seleção Brasileira retornará ao grupo após a viagem o retorno da equipe à Inglaterra.

Segundo o "The Athletic", Alisson não participou do treino aberto realizado nesta terça-feira (29), no Dream Field, em Tóquio. Antes da atividade, o jogador solicitou afastamento do elenco para tratar de assuntos particulares. Em consequência, ele está fora da partida desta quarta-feira (30), contra o Yokohama Marinos, no Japão, às 7h30 (de Brasília).

Para o confronto, Giorgi Mamardashvili, goleiro de 24 anos contratado em 2024 por 35 milhões de euros — valor equivalente a aproximadamente R$ 215 milhões na época —, deve ser o titular da equipe. O brasileiro de 32 anos, inclusive, enfrentará uma realidade inédita no clube inglês nesta temporada: a concorrência direta com um nome mais jovem, em um cenário de competitividade sem precedentes para a posição.

No entanto, o primeiro teste do georgiano não foi positivo. Pela pré-temporada 2025/26, ele substituiu o arqueiro titular no intervalo e falhou no último gol da derrota por 4 a 2 para o Milan, da Itália.

Giorgi Mamardashvili foi o titular em Liverpool x Milan, pela pré-temporada (Foto: Peter Parks/AFP)

Além de Alisson, outros dois atletas também deixaram a pré-temporada do Liverpool: Joe Gomez, em recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles, e Luis Díaz, em negociações avançadas para uma possível transferência ao Bayern de Munique.

🔢 Números de Alisson Becker pelo Liverpool

⚽ 298 jogos

🥅 1 gol

📤 3 assistências

🧤 127 jogos sem sofrer gols

🏆 Títulos: Premier League 2019/20 e 2024/25, UEFA Champions League 2018/19, FIFA Club World Cup 2019, UEFA Super Cup 2019, FA Cup 2021/22, EFL Cup 2021/22 e 2023/24

