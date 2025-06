Uefa recusa acordo com Textor, e clube pode ficar fora da Europa League

A Uefa recusou um acordo com John Textor e David Blitzer, que propuseram colocar suas ações do Crystal Palace em um fundo cego. Com isso, a equipe inglesa vencedora da Copa da Inglaterra não tem participação garantida na próxima edição da Europa League, segundo o "The Guardian".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A presença do Crystal Palace na Liga Europa foi posta em dúvida, uma vez que John Textor também é dono do Lyon, que conquistou classificação para o torneio via Ligue 1. Por outro lado, David Blitzer é dono do Brondby, que está qualificado para a Conference League. Com isso, a "queda" dos ingleses para a Liga Conferência também não é uma opção evido às regras de propriedade multiclube.

continua após a publicidade

Na última terça-feira (3), Textor e outros membros do Crystal Palace estiveram em uma reunião com representantes da Uefa em busca de uma solução. No entanto, o organismo rejeitou a opção de colocar as ações no clube inglês na mão de outros administradores para a próxima temporada devido a perda do prazo para registrar o negócio.

Na última temporada, Manchester City e Manchester United fizeram uso dos fundos cegos para disputarem a Champions League e a Europa League com Girona e Nice, respectivamente, que pertencem ao mesmo grupo de investidores. No entanto, as regras da Uefa exigem que mudanças relacionadas a propriedade dos clubes ocorram até o dia 1º de março.

continua após a publicidade

Antes de março, o Crystal Palace não imaginava a possibilidade de disputar uma competição europeia, uma vez que não fazia uma grande campanha na Premier League e via a Copa da Inglaterra com distância. Agora, o clube inglês corre o risco de pagar um preço alto e não participar da próxima edição da Liga Europa.

Caso o Palace não tenha condições de disputar a Europa League, existe a possibilidade de que o Nottingham Forest deixe a Conference League e jogue a segunda competição mais importante do continente. Além disso, o Brighton, que encerrou a Premier League na 8ª colocação ganharia a vaga na Liga Conferência.