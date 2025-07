Aposentado do futebol desde 2023, Gareth Bale sempre teve sua carreira ligada a uma grande paixão: o golfe. Mas será que o ex-craque galês planeja se tornar um golfista profissional? Em entrevista à "BBC", o ex-Real Madrid quebrou o silêncio, acabou com os rumores e explicou por que a transição para o esporte não vai acontecer.

A paixão de Bale pelo golfe se tornou um folclore no futebol, especialmente após a famosa bandeira "País de Gales, Golfe, Madrid. Nessa ordem", que ele exibiu em 2019.

Bale nos tempos de Real Madrid (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

'Nunca serei um golfista profissional'

Apesar de se dedicar cada vez mais ao esporte, com treinos e jogos semanais, Bale foi enfático ao afirmar que não há chance de se profissionalizar. Para ele, a diferença entre o amadorismo e o profissionalismo é gigantesca.

— Quando você joga golfe e vê os golfistas profissionais jogando, mesmo comparando com os seus melhores dias, não tem nada a ver — disse o galês.

— Não tem nada a ver com jogar apenas com seus amigos. Eles fazem isso sob uma pressão altíssima, em condições de torneio, com um clima duro. Então, eu nunca serei um golfista profissional — cravou Bale.

A paixão pelo esporte continua

Mesmo descartando a carreira profissional, o ex-jogador reafirmou seu amor pelo golfe e sua intenção de continuar envolvido com o esporte, mas de outra forma.

— Eu tento jogar duas vezes por semana, se consigo. Se consigo mais uma sessão de treino, já é uma vantagem — avaliou. — Eu amo o jogo. Amo assistir e ajudá-lo a crescer — concluiu.

