Início de Rayan pelo Bournemouth é superior aos anos de Vasco? Veja a análise do Lance!

Rayan foi o principal personagem da vitória do Bournemouth sobre o Everton por 2 a 1 na terça-feira (10), em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. O camisa 37 cometeu o pênalti que gerou o primeiro gol dos Toffees e marcou o tento de empate para recolocar os Cherries na partida rumo à virada.

Impacto imediato ☄️

Mais do que isso, ele entrou para uma estatística rara: tornou-se o terceiro jogador com menos de 20 anos a participar de gols em suas três primeiras partidas na história da Premier League. No Brasil, agora divide a marca com Robbie Keane, que conseguiu a façanha pelo Wolverhampton, e Anthony Martial, que repetiu o feito pelo Manchester United.

Na estreia de Rayan contra o Wolves, vitória por 2 a 0 fora de casa, ele deu a assistência para Alex Scott marcar o segundo do triunfo, em 31 de janeiro. Na partida seguinte, fez seu primeiro e decisivo gol, no empate por 1 a 1 contra o Aston Villa em casa, em 7 de fevereiro. E, agora, diante do Everton, fora de seus domínios, assumiu papel de destaque novamente: embora tenha cometido o pênalti convertido por Illiman Ndiaye no primeiro tempo, assumiu a responsabilidade na etapa final ao marcar o tento de empate, que abriu caminho para a virada da equipe.

Neste início, Rayan tem atuado sob o comando de Andoni Iraola mais como ponta, no estereótipo do jovem brasileiro habilidoso e rápido. Joga majoritariamente pelo lado direito, sua posição preferida pela capacidade de cortar para dentro com a canhota. Em alguns momentos, porém, ocupa o lado esquerdo para chegar à linha de fundo e criar jogadas, como na ocasião de sua primeira assistência.

Cria da Colina 🏟️

O bom começo de Rayan no Velho Continente impressiona, mas quem acompanha o jogador desde os tempos de Vasco já conhecia seu potencial e a capacidade dele de fazer a diferença em qualquer estádio. Afinal, ele se despediu da Colina como uma das grandes revelações do clube no século.

Filho de Valkmar, ex-jogador do Vasco no fim da década de 1990 e início dos anos 2000, o garoto rapidamente chamou a atenção do clube e destacou-se nas categorias de base, tanto no futsal quanto no campo. Fez parte da geração de ouro da base vascaína, nascida em 2006 e conquistou a Copa Rio Sub-17, além de ser bicampeão do Campeonato Carioca Sub-17. Além disso, teve presença constante nas seleções brasileiras desde a categoria Sub-15.

O fato é que Rayan se consolida como um talento precoce do futebol brasileiro, tanto por conquistar rapidamente seu espaço na Inglaterra quanto por ascender aos profissionais do Vasco aos 16 anos, em 2023, graças ao estrelato na base. No entanto, não se deve imaginar que seu início na equipe profissional do Vasco tenha sido tão tranquilo ou positivo quanto o desempenho nas categorias de base.

Gol na estreia, queda coletiva e ano mágico 💢

Rayan estreou no profissional do Vasco no mesmo ano em que conquistou o título sul-americano Sub-17 pelo Brasil. Seu talento ficou evidenciado ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube no século 21.

Com 16 anos, 10 meses e 8 dias, superou a marca de Paulinho, ao balançar as redes do Internacional no Beira-Rio, em seu primeiro jogo como titular, em 11 de junho de 2023, partida que terminou com vitória do Colorado por 2 a 1. Naquele ano, não marcou novamente e também ficou cinco partidas sem participar de gols.

Até então, a apaixonada torcida cruz-maltina criou grande expectativa em torno do jogador, que não se manteve em alta de forma imediata. Ele só voltaria a marcar em janeiro de 2024, contra o Madureira, na vitória por 2 a 0 pelo Campeonato Carioca.

O Vasco enfrentou grande instabilidade em 2023. Após a demissão de Maurício Barbieri, Ramón Díaz assumiu a equipe na luta contra o rebaixamento e optou por jogadores mais experientes. Assim, o atacante retornou à categoria Sub-20.

Em 2024, Rayan oscilou junto com o time, recebeu poucas oportunidades com Díaz, atuou em alguns jogos do Carioca e não se destacou no Brasileirão, seja sob Díaz ou Álvaro Pacheco. Após a derrota por 6 a 1 para o Flamengo, aliás, o jovem foi alvo de protestos da torcida organizada vascaína. Voltou a ter mais chances com Rafael Paiva, mas não conseguiu se firmar e ficou marcado pela expulsão nas quartas de final contra o Athletico-PR.

O ano de Rayan, de fato, foi 2025, desde a época de Fábio Carille, mas principalmente após a chegada de Fernando Diniz à beira do gramado. Quando o time entrou em boa fase, o atacante não parou mais de marcar: 20 gols em 57 partidas na temporada. Não à toa, saiu como a venda mais cara da história do Vasco nesta janela, por 35 milhões de euros — sendo 28,5 milhões fixos e 6,5 milhões em metas.

O que será o amanhã? 💭

Rayan é um fenômeno. O destaque que carrega seu nome desde a infância é justificado, com trajetória na Seleção desde os primeiros passos e protagonismo no Vasco em todas as categorias. No profissional, rapidamente deixou sua marca e, apesar dos altos e baixos posteriores por conta de um contexto coletivo instável, consolidou-se como um dos melhores do país na posição, capaz de atuar nas três funções de ataque. Agora, nos campos da Premier League, chegou a vez do futebol europeu conhecer o brilho da estrela que ele tem.

