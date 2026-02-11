Mbappé faz história e bate marca de Ronaldo e outras lendas do Real Madrid

Kylian Mbappé alcançou a marca de 82 gols nos primeiros 90 jogos com a camisa do Real Madrid e passou a integrar o grupo dos três maiores artilheiros do clube nesse recorte. Apenas Ferenc Puskas, com 96 gols, e Cristiano Ronaldo, com 86, superam o francês no mesmo número de partidas.

Com os 82 gols, Mbappé ultrapassou nomes históricos do clube no comparativo dos 90 primeiros jogos, como Alfredo Di Stéfano, que marcou 73 vezes, Hugo Sánchez, com 63, Van Nistelrooy, com 62, e Ronaldo, com 61. Outros ídolos do Real ficaram abaixo da marca do atacante francês no mesmo período, como Raúl e Benzema, ambos com 40 gols, além de Santillana (33), Mijatovic (32) e Butragueño (28).

Na atual temporada, Mbappé soma 38 gols, sendo 23 por La Liga, desempenho que o coloca na disputa pela Chuteira de Ouro ao lado de Harry Kane e Haaland. O atacante do Real Madrid tem 46 pontos, dois a menos que Kane e quatro a mais que Haaland. No total da temporada, o francês acumula 38 gols e cinco assistências. Kane registra os mesmos números, mas com dois jogos a mais, enquanto Haaland marcou 28 gols em 36 partidas.

Desde que chegou ao clube, no verão europeu de 2024, Mbappé reduziu a diferença em relação a Vini Jr no número de gols pelo Real Madrid. Quando o francês foi contratado, o brasileiro somava 84 gols desde 2018. Em um ano e meio, Kylian marcou 82 vezes, contra 30 no mesmo período de Vinícius, diminuindo a distância histórica entre ambos.

Mbappé comemora gol do Real Madrid contra o Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Mbappé vive auge goleador no Real Madrid

O atacante está a sete gols de superar a melhor marca da carreira em uma única temporada, registrada em 2023/24, quando anotou 44 gols pelo PSG. Caso atinja o número, será seu maior desempenho individual em gols.

Apesar dos títulos já conquistados, como a Copa do Mundo e a Liga das Nações com a seleção francesa, além de uma Chuteira de Ouro, Mbappé ainda busca vencer a sua primeira Champions League e conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo.

