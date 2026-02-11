Clubes da Inglaterra votam em mudança no acesso à Premier League

Os clubes da English Football League (EFL) participarão de uma assembleia geral extraordinária no dia 5 de março para decidir sobre a possível expansão dos playoffs da Championship. A proposta em discussão visa aumentar de quatro para seis o número de equipes na disputa pelo acesso à primeira divisão a partir da temporada 2026/27. Segundo a "Sky Sports", a ideia conta com amplo apoio entre as equipes que disputam a segunda divisão inglesa, após um extenso processo de consulta realizado desde o fim do ano passado.

O formato proposto para a competição

Caso a alteração seja aprovada, o sistema adotará um modelo semelhante ao que já é utilizado na National League. O novo formato introduzirá uma rodada eliminatória extra disputada em jogo único, com o mando de campo pertencendo ao time de melhor campanha na fase regular. A equipe que terminar na quinta colocação enfrentará o oitavo colocado, enquanto o sexto jogará contra o sétimo na tabela de classificação.

Os vencedores desses primeiros confrontos avançarão para enfrentar o terceiro e o quarto colocados, que entrarão diretamente na fase de semifinais. A partir desse estágio, o torneio seguirá para a tradicional decisão em partida única no estádio de Wembley, definindo a última vaga de promoção.

Reações e critérios para aprovação

A possibilidade de uma equipe que terminou a temporada regular na oitava posição alcançar a primeira divisão gerou preocupações na Premier League. A liga da primeira divisão teme que a ampliação possa diluir a qualidade técnica das equipes promovidas. Apesar dessa ressalva, a Football Association (FA) já concedeu sua aprovação prévia para que a EFL levasse o projeto de reestruturação adiante.

Para que a mudança seja oficializada, o projeto precisa cumprir dois critérios de votação: necessita da aprovação da maioria dos clubes da própria Championship, exigindo o apoio de pelo menos 13 dos 24 times, além da maioria absoluta entre todos os 72 clubes que compõem as três divisões da EFL, totalizando um mínimo de 37 votos favoráveis.

Possíveis desdobramentos nas divisões inferiores

Neste primeiro momento, a votação e a alteração de regulamento abrangerão exclusivamente o formato da Championship. As divisões subsequentes, League One e League Two, manterão seus sistemas atuais de repescagem intactos. Contudo, há a expectativa de que o novo formato seja estendido a essas ligas nos próximos anos, caso a expansão se mostre bem-sucedida na segunda divisão e receba o apoio das respectivas diretorias no futuro.

