Lenda do Manchester United, Wayne Rooney fez duras críticas a Frank Llett, torcedor dos Red Devils que viralizou nas redes sociais por não cortar o cabelo até o clube inglês vencer cinco partidas seguidas. A manifestação ocorreu após a equipe, comandada por Michael Carrick, empatar por 1 a 1 com o West Ham pela Premier League e interromper uma série de quatro triunfos seguidos.

Em entrevista ao podcast No "Tippy Tappy Football", o ex-jogador comentou a iniciativa do torcedor e afirmou que a situação tem desviado o foco do desempenho esportivo do time. Rooney também questionou a exposição do episódio nas redes sociais e sugeriu que a situação reflete uma mudança no ambiente do futebol.

— Eu o colocaria do outro lado do país. Ele está me tirando do sério. Estamos falando de Michael Carrick e do Manchester United tentando vencer o quinto jogo consecutivo, e tudo isso por causa de um cara que não está cortando o cabelo — criticou Rooney, que completou:

— Aposto que ele ficaria arrasado se o Manchester United ganhasse o quinto jogo, porque de repente ele se tornaria irrelevante. Isso está me deixando louco. É para aí que o futebol e as redes sociais estão caminhando.

Frank Illett, de 29 anos, acompanhou a partida em transmissão ao vivo nas redes sociais. O influenciador reúne mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e acumula 494 dias sem cortar o cabelo. Segundo ele, a promessa será mantida ao menos até o fim de março, caso o time não atinja a marca estipulada.

O desafio do torcedor cabeludo do Manchester United

Torcedor cabeludo do United mantém promessa após tropeço do clube contra o West Ham (Foto: Reprodução)

A promessa do torcedor se iniciou em outubro de 2024. Na época, o United vivia um momento oscilações. Diante do cenário, Frank Llett desafiou o time a vencer cinco jogos seguidos e condiciou as vitórias ao próprio corte de cabelo. Ou seja, ele só voltaria a cortar o cabelo depois da conclusão do desafio.

De lá para cá, se passaram quase 500 dias da promessa e o United segue sem vencer cinco jogos seguidos. O empate com o West Ham, desta terça-feira (10), encerrou uma sequência de quatro vitórias seguidas do time de Michael Carrick. Esta foi vez que Llett ficou mais próximo de concluir o desafio.

Matheus Cunha critica desafio de torcedor

Não foi apenas Wayne Rooney que mostrou descontamento com o desafio de Frank. Matheus Cunha, atacante do clube inglês, ironizou a aposta feita pelo torcedor. Ao contrário da torcida, o brasileiro afirmou que a aposta atrapalha o United.

— Às vezes, o pessoal tá mais preocupado em ter cinco vitórias pelo corte de cabelo do que pelos 15 pontos. Então, estou mais pelos 15 pontos, não estou nem aí para o corte de cabelo dele — disse Matheus Cunha.

