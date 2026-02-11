Atlético de Madrid perde jogador antes de jogo decisivo contra Barcelona

O Atlético de Madrid iniciou a preparação para o jogo de ida das semifinais da Copa do Rei contra o Barcelona, marcado para quinta-feira (13), com a ausência confirmada do meio-campista Pablo Barrios. O jogador está lesionado e não ficará à disposição de Diego Simeone para a partida considerada uma das principais da temporada para o clube.

Barrios sofreu uma lesão muscular na coxa direita, diagnosticada após exames realizados pelo departamento médico. O atleta sentiu dores na parte posterior da coxa no dia 5 de fevereiro, durante partida da Copa do Rei, e precisou ser substituído no início do segundo tempo. Ele deixou o gramado com dificuldades para apoiar a perna e iniciou tratamento com fisioterapia e trabalho de readaptação no ginásio, sem prazo definido para retorno.

De acordo com o clube, a evolução clínica determinará a volta do jogador às competições. Além de já ter desfalcado a equipe na última rodada do Campeonato Espanhol, Barrios também ficará fora dos próximos seis compromissos, incluindo o duelo contra o Barcelona. A presença no jogo de volta, previsto para 3 de março, é considerada incerta.

O meio-campista de 22 anos soma 32 partidas na temporada, sendo 21 por La Liga, oito pela Champions e três pela Copa do Rei. Ele é um dos jogadores mais utilizados por Simeone e atua ao lado de Koke na organização do meio-campo.

Em entrevista antes do jogo contra o Barcelona, Diego Simeone destacou a importância do atleta para a equipe e reconheceu o impacto da ausência.

Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, comemora gol contra o Seattle pelo Mundial de Clubes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

— Está claro que Pablo é um jogador diferencial no meio, muito importante para nós. Tentamos sempre cuidar dele da melhor maneira possível, mas aconteceu essa lesão. Haverá espaço para outros companheiros e esperamos que possam dar o melhor. É o melhor que temos no meio-campo, absolutamente completo — afirmou o técnico argentino.

Opções do Atlético de Madrid contra o Barcelona

Sem Barrios, Simeone avalia alternativas para compor o setor diante do Barcelona. No último compromisso de La Liga, Rodrigo Mendoza foi utilizado ao lado de Koke, mas o jogador tem 20 anos e chegou recentemente ao clube. Outra possibilidade é recuar Álex Baena ou deslocar Llorente para o meio, além de aguardar a condição física de Johnny Cardoso, que se recupera de lesão muscular de baixo grau.

