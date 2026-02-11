Jogador do Barcelona recusa vinda a clube brasileiro e declara torcida a rival

Em entrevista divulgada nesta quarta-feira (11), ao jornal Mundo Deportivo, Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, foi perguntado sobre qual time ele nunca jogaria na carreira. A resposta direta foi: "Grêmio, pois sou torcedor do Inter." A fala viralizou rapidamente, especialmente entre torcedores gaúchos.

Zagueiro do Barcelona revela luta contra depressão e ansiedade

Ronald Araújo, defensor uruguaio e um dos capitães do Barcelona, enfrentou depressão e ansiedade por aproximadamente um ano e meio enquanto atuava pelo clube. O jogador revelou que pediu afastamento do elenco entre novembro de 2025 e janeiro de 2026 para tratar questões relacionadas à saúde mental.

- Não estava bem há muito tempo, talvez mais de um ano e meio. A gente tenta ser forte […], mas eu sentia que não estava bem. Não só no esporte, mas também na minha família e vida pessoal. Eu não me sentia eu mesmo, e foi aí que a ficha caiu e eu disse: 'Tem alguma coisa errada, preciso falar e pedir ajuda - declarou o defensor.

O período de recuperação do atleta durou cerca de dois meses em Barcelona, Espanha, onde atua profissionalmente. Durante esse tempo, solicitou ao técnico Hansi Flick para não ser relacionado para jogos e treinos.

- Eu vinha lidando com ansiedade há um ano e meio, que se transformou em depressão, e eu estava jogando assim. Isso não ajuda, porque em campo você não se sente você mesmo. Você sabe o seu valor e o que pode contribuir em campo, e quando eu não me sentia bem, eu sabia que algo estava errado - concluiu.

O retorno aos gramados aconteceu em 11 de janeiro, quando o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 2 na final da Supercopa da Espanha. Araújo entrou em campo nos minutos finais e posteriormente ergueu o troféu como capitão da equipe.