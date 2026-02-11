menu hamburguer
Especialista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Rayan, na Premier League

Brasileiro vem tendo um início promissor no futebol inglês

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
11:06
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraRayan em ação no Bournemouth pela Premier League (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Começando pela segunda vez na temporada como titular do Bournemouth, Rayan marcou o primeiro do Bournemouth na vitória sobre o Everton. O brasileiro foi destaque da equipe na vitória sobre o Everton, por 2 a 1, no Hill Dickinson Stadium, pela 26ª rodada da Premier League.

Contudo, teria a atuação de Rayan sido atrapalhada por um erro de arbitragem? É o que defende Paulo Caravina, especialista em arbitragem, que analisou um possível pênalti não marcado no brasileiro.

Na segunda etapa, o Rayan deu a volta por cima e marcou o gol de empate do confronto. O lance aconteceu aos 61 minutos, quando Adrien Truffert achou o atacante na área, com um cruzamento, para marcar de cabeça. Após o apito final, o atacante saiu de campo aplaudido pela torcida.

Pelo Bournemouth, Rayan já disputou três partidas e vem tendo um início promissor no futebol inglês. O atacante soma dois gols e uma assistência nesse começo de trajetória.

Bastidores revelam cláusula que impactou negociação de Rayan com o Bournemouth

A venda de Rayan do Vasco para o Bournemouth, já concretizada nesta janela de transferências, teve bastidores que ajudam a explicar por que a negociação foi considerada bem-sucedida internamente, apesar das críticas de parte da torcida vascaína em relação ao valor efetivamente recebido pelo clube.

Embora a transação tenha sido fechada por cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 218 milhões), o Vasco ficou com aproximadamente 28,5 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões), já que não detinha 100% dos direitos econômicos do atleta — parte do passe pertencia à família do jogador e a empresários.

O ponto central da avaliação positiva está em uma cláusula contratual pouco conhecida. Apesar de Rayan ter uma multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 498,5 milhões), o contrato previa um dispositivo que permitia ao jogador deixar o clube por um valor inferior à multa caso manifestasse o desejo de sair, o que aconteceu. Mesmo diante desse cenário, o Vasco conseguiu negociar a venda por um montante superior ao previsto nesta cláusula, fator determinante para que o negócio fosse aprovado internamente.

Rayan é apresentada pelo Bournemounth
 Venda de Rayan rendeu mais de 28 milhões de euros para o Vasco (Foto: Divulgação)

