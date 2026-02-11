Começando pela segunda vez na temporada como titular do Bournemouth, Rayan marcou o primeiro do Bournemouth na vitória sobre o Everton. O brasileiro foi destaque da equipe na vitória sobre o Everton, por 2 a 1, no Hill Dickinson Stadium, pela 26ª rodada da Premier League.

Contudo, teria a atuação de Rayan sido atrapalhada por um erro de arbitragem? É o que defende Paulo Caravina, especialista em arbitragem, que analisou um possível pênalti não marcado no brasileiro.

Na segunda etapa, o Rayan deu a volta por cima e marcou o gol de empate do confronto. O lance aconteceu aos 61 minutos, quando Adrien Truffert achou o atacante na área, com um cruzamento, para marcar de cabeça. Após o apito final, o atacante saiu de campo aplaudido pela torcida.

Pelo Bournemouth, Rayan já disputou três partidas e vem tendo um início promissor no futebol inglês. O atacante soma dois gols e uma assistência nesse começo de trajetória.

Bastidores revelam cláusula que impactou negociação de Rayan com o Bournemouth

A venda de Rayan do Vasco para o Bournemouth, já concretizada nesta janela de transferências, teve bastidores que ajudam a explicar por que a negociação foi considerada bem-sucedida internamente, apesar das críticas de parte da torcida vascaína em relação ao valor efetivamente recebido pelo clube.

Embora a transação tenha sido fechada por cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 218 milhões), o Vasco ficou com aproximadamente 28,5 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões), já que não detinha 100% dos direitos econômicos do atleta — parte do passe pertencia à família do jogador e a empresários.

O ponto central da avaliação positiva está em uma cláusula contratual pouco conhecida. Apesar de Rayan ter uma multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 498,5 milhões), o contrato previa um dispositivo que permitia ao jogador deixar o clube por um valor inferior à multa caso manifestasse o desejo de sair, o que aconteceu. Mesmo diante desse cenário, o Vasco conseguiu negociar a venda por um montante superior ao previsto nesta cláusula, fator determinante para que o negócio fosse aprovado internamente.