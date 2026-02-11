Atlético-MG fica próximo do volante Tomás Pérez, do Porto: confira detalhes do negócio

O Atlético está próximo de acertar a contratação do volante Tomás Pérez, de 20 anos. O jogador, que pertence ao Porto (POR), deve chegar para ocupar a tão esperada função de primeiro volante, prioridade do Galo nesta janela de transferências.

O Atlético está próximo de acertar a contratação do volante Tomás Pérez, de 20 anos. O jogador, que pertence ao Porto (POR), deve chegar para ocupar a tão esperada função de primeiro volante, prioridade do Galo nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

A informação foi antecipada pela rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!. Segundo apuração, o negócio será fechado por empréstimo até o fim de dezembro, com opção de compra com valor fixado ao término do contrato.

Em entrevista ao canal HG Play, o diretor Paulo Bracks afirmou que o clube tem negociações avançadas para contratar um primeiro volante, sem revelar o nome. "O primeiro volante está muito bem encaminhado para chegar", disse o dirigente. A reportagem confirmou que o atleta em questão é mesmo Tomás Pérez.

continua após a publicidade

O Atlético enfrentou a concorrência do Botafogo na disputa pelo jogador. Pérez teria sido um pedido do técnico Martín Anselmi, atualmente no clube carioca, que já trabalhou com o volante no Porto, quando comandava a equipe portuguesa.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem é Tomás Pérez, na mira do Atlético?

Revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, Tomás Pérez é considerado uma das joias recentes do futebol argentino. O volante se destacou ainda jovem e, mesmo com poucos jogos como profissional, chamou a atenção do mercado europeu.

continua após a publicidade

Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, foi negociado com o Porto por cerca de 3 milhões de euros, em uma transferência que superou a concorrência da Inter de Milão. No entanto, não conseguiu se firmar como peça importante na equipe portuguesa e teve poucas oportunidades.

Pérez também acumula passagem de destaque pela Seleção Argentina Sub-20. No Mundial da categoria disputado no ano passado, foi titular em cinco dos sete jogos, incluindo a final, ajudando a conquistar o vice-campeonato.