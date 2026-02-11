menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Iraola elogia Rayan após jogo com gol e pênalti: 'Parte do processo'

Brasileiro marcou um dos gols da vitória do Bournemouth sobre o Everton

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
11:04
Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
imagem cameraRayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante brasileiro Rayan teve uma atuação decisiva e movimentada na vitória do Bournemouth por 2 a 1 sobre o Everton, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League, disputada na última terça-feira (10). Após cometer um pênalti na primeira etapa, o jogador marcou o gol de empate no segundo tempo, ajudando sua equipe a alcançar a nona colocação na tabela.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Avaliação do treinador e maturidade em campo

O técnico Andoni Iraola analisou a atuação do jovem atacante, destacando sua capacidade de lidar com a adversidade após a falha defensiva inicial. O treinador espanhol pontuou que erros táticos fazem parte do processo de desenvolvimento de atletas jovens, mas ressaltou a reação positiva e a resiliência de Rayan durante o restante do confronto.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva, Iraola explicou que a contratação do brasileiro na janela de transferências de inverno teve como objetivo suprir a necessidade de força física e presença ofensiva pelos lados do campo. O lateral-esquerdo Truffert, autor da assistência para o gol de Rayan, também elogiou a capacidade técnica e a importância do companheiro para a dinâmica do time.

Dinâmica da partida e impacto imediato

O momento de dificuldade de Rayan ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando tentou sair jogando por dentro da própria área, perdeu a posse de bola e cometeu falta no zagueiro adversário Branthwaite, resultando no gol de Ndiaye na cobrança da penalidade. A recuperação aconteceu aos 15 minutos da etapa complementar, quando o brasileiro completou de cabeça o cruzamento de Truffert para igualar o marcador. Pouco tempo depois, o atacante Adli, também de cabeça, garantiu a virada para o Bournemouth.

continua após a publicidade

Com o desempenho, o ex-jogador do Vasco atingiu a marca de dois gols e uma assistência em seus três primeiros jogos no futebol inglês, sendo titular em dois deles. Este início o coloca como o terceiro jogador jovem na história da era Premier League a registrar participações diretas em gols em suas três primeiras partidas na competição.

Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Cenário na tabela de classificação

O resultado positivo levou o Bournemouth aos mesmos 37 pontos do Everton. A equipe assumiu a nona posição, ficando logo atrás do adversário derrotado devido aos critérios de desempate do campeonato. O próximo compromisso do time comandado por Andoni Iraola será neste sábado (14), em um duelo fora de casa contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias