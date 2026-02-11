Iraola elogia Rayan após jogo com gol e pênalti: 'Parte do processo'
Brasileiro marcou um dos gols da vitória do Bournemouth sobre o Everton
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante brasileiro Rayan teve uma atuação decisiva e movimentada na vitória do Bournemouth por 2 a 1 sobre o Everton, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League, disputada na última terça-feira (10). Após cometer um pênalti na primeira etapa, o jogador marcou o gol de empate no segundo tempo, ajudando sua equipe a alcançar a nona colocação na tabela.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé faz história e bate marca de Ronaldo e outras lendas do Real Madrid
Futebol Internacional11/02/2026
- Futebol Internacional
Goleada para o PSG e eliminação na Champions: De Zerbi é demitido do Olympique de Marselha
Futebol Internacional11/02/2026
- Futebol Internacional
Como as copas podem influenciar os clubes na Champions League e na temporada?
Futebol Internacional11/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Avaliação do treinador e maturidade em campo
O técnico Andoni Iraola analisou a atuação do jovem atacante, destacando sua capacidade de lidar com a adversidade após a falha defensiva inicial. O treinador espanhol pontuou que erros táticos fazem parte do processo de desenvolvimento de atletas jovens, mas ressaltou a reação positiva e a resiliência de Rayan durante o restante do confronto.
Na entrevista coletiva, Iraola explicou que a contratação do brasileiro na janela de transferências de inverno teve como objetivo suprir a necessidade de força física e presença ofensiva pelos lados do campo. O lateral-esquerdo Truffert, autor da assistência para o gol de Rayan, também elogiou a capacidade técnica e a importância do companheiro para a dinâmica do time.
Dinâmica da partida e impacto imediato
O momento de dificuldade de Rayan ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando tentou sair jogando por dentro da própria área, perdeu a posse de bola e cometeu falta no zagueiro adversário Branthwaite, resultando no gol de Ndiaye na cobrança da penalidade. A recuperação aconteceu aos 15 minutos da etapa complementar, quando o brasileiro completou de cabeça o cruzamento de Truffert para igualar o marcador. Pouco tempo depois, o atacante Adli, também de cabeça, garantiu a virada para o Bournemouth.
Com o desempenho, o ex-jogador do Vasco atingiu a marca de dois gols e uma assistência em seus três primeiros jogos no futebol inglês, sendo titular em dois deles. Este início o coloca como o terceiro jogador jovem na história da era Premier League a registrar participações diretas em gols em suas três primeiras partidas na competição.
Cenário na tabela de classificação
O resultado positivo levou o Bournemouth aos mesmos 37 pontos do Everton. A equipe assumiu a nona posição, ficando logo atrás do adversário derrotado devido aos critérios de desempate do campeonato. O próximo compromisso do time comandado por Andoni Iraola será neste sábado (14), em um duelo fora de casa contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias