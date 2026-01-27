Vasco confirma venda de Rayan e se despede da joia

O Vasco utilizou suas redes sociais para se despedir de Rayan, que foi vendido ao Bournemouth da Inglaterra. A negociação pode chegar a 35 milhões de euros (aproximadamente 219 milhões de reais) e é a maior venda da história do Vasco.

Trajetória de Rayan no Vasco

Rayan chegou ao Vasco ainda criança, aos seis anos, e rapidamente se destacou como uma das maiores promessas da base, ultrapassando a marca de 300 gols nas categorias inferiores. Após estrear no profissional em 2023, aos 16 anos, tornou-se o jogador mais jovem da história do clube a atuar pela equipe principal, mas enfrentou dificuldades de adaptação e viveu momentos de forte pressão em 2024.

A virada aconteceu em 2025, com a chegada de Fernando Diniz. Com o trabalho do treinador, o atacante ganhou protagonismo e respondeu em campo: marcou 20 gols na temporada, sendo 17 participações diretas sob o comando do técnico.

Rayan encerrou sua passagem pelo clube com 99 jogos disputados, 25 gols marcados e duas assistências.

Rayan está de saída do Vasco (Foto: Matheus Lima/CRVG)

