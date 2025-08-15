Depois de deixar o Bahia, o goleiro Marcos Felipe já está em terras turcas. Ele tem contrato com o Tricolor baiano até 2027 e chega ao Eyüpspor por empréstimo de um ano com opção de compra. Mas o arqueiro não parou no clube à toa. Um velho conhecido da época de Fluminense foi decisivo para a escolha.

Além de Marcos Felipe, o Eyüpspor tem outros dois brasileiros: o lateral-direito Calegari e o zagueiro Luccas Claro. Ambos trabalharam com Marcos Felipe entre 2019 e 2022 no time carioca e foram campeões estaduais. De acordo com o próprio clube turco, diante da busca por goleiros no mercado de transferências depois da saída de Berke Özer da equipe, Luccas Claro indicou Marcos Felipe como uma boa opção.

— Durante o processo, nosso jogador Lucas Claro nos recomendou o Marcos. Depois que tanto nossa equipe de observação quanto nosso treinador de goleiros o analisaram, decidimos que essa transferência era uma grande oportunidade para nós. Gostaria também de agradecer aos dirigentes do Bahia, que nos ajudaram muito em todas as etapas do processo. Marcos também queria muito vir para o Eyüpspor, e a transferência foi concluída rapidamente. Em apenas 48 horas, acrescentamos um jogador muito importante ao nosso elenco. Espero que essa transferência seja positiva para ambas as partes — destacou o Eyüpspor, da Turquia, em nota de apresentação ao goleiro Marcos Felipe, ex-Bahia e Fluminense.

Coincidentemente, a temporada em que ambos mais atuaram com a camisa do Fluminense foi em 2021, ano em que foram titulares da equipe em boa parte da temporada. Enquanto Luccas Claro fez 49 jogos, Marcos Felipe entrou em campo 65 vezes.

O zagueiro, porém, se transferiu para o Eyüpspor já na temporada seguinte. Já Marcos Felipe seguiu no Flu até o início de 2023, quando foi contratado pelo Bahia.

Encontro de Marcos Felipe com Luccas Claro, parceiros de Fluminense, no Eyüpspor, da Turquia (Foto: divulgação / Eyüpspor)

Marcos Felipe no Bahia

O goleiro chegou ao Tricolor baiano em 2023 e logo assumiu a titularidade, tanto com Renato Paiva quanto com Rogério Ceni. Dentre suas principais características, o jogo com os pés é um dos diferenciais. Naquele ano Marcos Felipe fez 63 jogos, enquanto na temporada passada foram 54. Ele sempre foi unanimidade por conta da falta de concorrência, mas ainda despertava certa desconfiança da torcida.

A situação, no entanto, se agravou neste ano, quando ele cometeu sucessivas falhas, foi muito criticado nas arquibancadas e ainda ganhou a concorrência de Ronaldo, que também não caiu nas graças do torcedor. Diante da carência de peças para a posição, o Bahia trouxe o goleiro João Paulo, ex-Santos, e por isso deu a oportunidade para Marcos Felipe trilhar outros caminhos.

— Estou muito feliz por ter vindo para o Eyüpspor, acho que tive sorte. Foi uma decisão para mim e para minha família que podemos chamar de ‘bem-vindo ao lar’. Espero que façamos uma boa temporada. Estou aqui de coração e espero que todos juntos alcancemos grandes sucessos — celebrou o goleiro ao ser anunciado pelo novo clube.