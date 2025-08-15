menu hamburguer
Internautas repercutem polêmica entre Corinthians e Bahia: ‘Calote’

Corinthians x Bahia (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCorinthians x Bahia (Foto: Arte/Lance!)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
09:08
O Bahia pagou a multa rescisória de Kauê Furquim, avaliado em R$ 14 milhões, e tirou a joia do Corinthians. A diretoria alvinegra afirma que o jogador foi vítima de aliciamento e rompeu relações com o City Football Group (CFG), que gerencia a equipe soteropolitana.

O Timão subiu o tom contra o Bahia e afirmou que não foi comunicado sobre o interesse do clube baiano no jogador e classificou o clube como um 'mero intermediador de negócios'. A nota oficial emitida pelo Corinthians gerou grande repercussão na web. Confira;

Clima tenso entre Corinthians e Bahia por Kauê Furquim

Em abril deste ano, Kauê Furquim assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. A multa para fora do país estava avaliada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões na cotação atual). Entretanto, na legislação atual, o valor para negociações domésticas é duas mil vezes o salário do atleta. Portanto, o Bahia pagou cerca de R$ 14 milhões ao Corinthians pela transferência de Kauê.

Conforme antecipado pelo Lance!, o Corinthians afirma que estuda acionar a Fifa e a CBF em busca de uma punição ao Bahia por uma 'transferência-ponte', quando um jogador é vendido de um clube para outro com o intuito de ser posteriormente transferido para um clube final. O grupo também administra o Manchester City.

Kauê Furquim troca Corinthians por Bahia
Kauê Furquim troca Corinthians por Bahia (Foto: Reprodução/Corintihans)

