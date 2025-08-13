Bahia faz proposta por capitão da base do Flamengo, mas negociação não avança
Rubro-Negro trava conversas por Iago Teodoro, joia da base
- Matéria
- Mais Notícias
Em busca da primeira contratação nesta segunda janela de transferências, o Bahia fez proposta por Iago Teodoro, zagueiro do time sub-20 do Flamengo, mas as conversas não avançaram. Capitão e um dos destaques da base, o defensor de 20 anos tem contrato até o fim de 2026 com o Rubro-Negro, que sequer abriu negociações com o Tricolor baiano, de acordo com apuração do Lance!.
Relacionadas
- Flamengo
Flamengo rompe com patrocinadora máster e caminha para maior contrato do Brasil
Flamengo13/08/2025
- Futebol Nacional
Com chegada de Vitinho ao Corinthians, só Bahia e Cruzeiro não contrataram na janela
Futebol Nacional13/08/2025
- Flamengo
Flamengo fecha parceria BYD e investe em ônibus elétrico
Flamengo13/08/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A proposta do Bahia aconteceu há cerca de duas semanas, mas o Flamengo bateu o pé e disse que não vai liberar o jogador.
Há um dilema, no entanto, para saber o que o Flamengo pretende fazer, já que Iago Teodoro não tem espaço no time profissional. Nesta temporada, ele sequer jogou pelo time de Filipe Luís e foi relacionado apenas três vezes. O jovem só atuou no time de cima uma vez, em 2024, quando participou do empate por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ pelo Cameponato Carioca. Foram 17 minutos em campo.
Iago é constantemente convocado para a seleção brasileira de base, mas foi cortado da última lista de Ramon Menezes a pedido do Flamengo.
Quem é Iago Teodoro, "xerife" do Flamengo?
Uma das promessas da base do Flamengo, Iago nasceu em Volta Redonda e chegou ao Rubro-Negro para defender a equipe sub-17. O zagueiro, então, começou a ganhar prestígio e se tornou capitão na categoria sub-20. Ele, inclusive, trabalhou com Filipe Luís na época em que o atual treinador do time principal ainda comandava a base.
No currículo, Iago tem as conquistas de duas Libertadores e um Intercontinental (equivalente ao Mundial de Clubes) pelo Flamengo. O atleta deve estar em campo no próximo dia 23, quando o time carioca enfrenta o Barcelona, no Maracanã, pelo Intercontinental 2025.
+ Campeão com o Brasil Sub-20, zagueiro do Flamengo projeta trabalho com Filipe Luís
Vale destacar que o Bahia está com opções cada vez mais escassas na zaga, principalmente depois das lesões de Kanu e Fred. Rogério Ceni tem apenas três zagueiros de origem disponíveis no elenco, além do volante Rezende, que pode ser improvisado, para administrar em três competições. o Tricolor também corre contra o tempo para tentar contratar um ponta e um goleiro, mas não pretende estourar limites financeiros.
- Matéria
- Mais Notícias