Em busca da primeira contratação nesta segunda janela de transferências, o Bahia fez proposta por Iago Teodoro, zagueiro do time sub-20 do Flamengo, mas as conversas não avançaram. Capitão e um dos destaques da base, o defensor de 20 anos tem contrato até o fim de 2026 com o Rubro-Negro, que sequer abriu negociações com o Tricolor baiano, de acordo com apuração do Lance!.

A proposta do Bahia aconteceu há cerca de duas semanas, mas o Flamengo bateu o pé e disse que não vai liberar o jogador.

Há um dilema, no entanto, para saber o que o Flamengo pretende fazer, já que Iago Teodoro não tem espaço no time profissional. Nesta temporada, ele sequer jogou pelo time de Filipe Luís e foi relacionado apenas três vezes. O jovem só atuou no time de cima uma vez, em 2024, quando participou do empate por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ pelo Cameponato Carioca. Foram 17 minutos em campo.

Iago é constantemente convocado para a seleção brasileira de base, mas foi cortado da última lista de Ramon Menezes a pedido do Flamengo.

Quem é Iago Teodoro, "xerife" do Flamengo?

Iago Teodoro, zagueiro do Flamengo (Foto: Heber Gomes)

Uma das promessas da base do Flamengo, Iago nasceu em Volta Redonda e chegou ao Rubro-Negro para defender a equipe sub-17. O zagueiro, então, começou a ganhar prestígio e se tornou capitão na categoria sub-20. Ele, inclusive, trabalhou com Filipe Luís na época em que o atual treinador do time principal ainda comandava a base.

No currículo, Iago tem as conquistas de duas Libertadores e um Intercontinental (equivalente ao Mundial de Clubes) pelo Flamengo. O atleta deve estar em campo no próximo dia 23, quando o time carioca enfrenta o Barcelona, no Maracanã, pelo Intercontinental 2025.

continua após a publicidade

Vale destacar que o Bahia está com opções cada vez mais escassas na zaga, principalmente depois das lesões de Kanu e Fred. Rogério Ceni tem apenas três zagueiros de origem disponíveis no elenco, além do volante Rezende, que pode ser improvisado, para administrar em três competições. o Tricolor também corre contra o tempo para tentar contratar um ponta e um goleiro, mas não pretende estourar limites financeiros.