Neymar se despede de João Paulo, que deixa o Santos para reforçar o Bahia

O atacante Neymar se despediu do goleiro João Paulo na última quinta-feira (14), no CT Rei Pelé. O encontro aconteceu após a confirmação da transferência do arqueiro do Santos para o Bahia, embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito pelos clubes.

O camisa 10 publicou, em suas redes sociais, uma foto ao lado do ex-companheiro e agradeceu pelos meses de convivência: 'Boa sorte na sua nova etapa de vida. Torço muito por você. Sucesso'.

João Paulo foi utilizado apenas quatro vezes nesta temporada, sendo titular em apenas uma partida oficial, diante da Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, por causa de uma lombalgia apresentada por Gabriel Brazão. O goleiro também atuou em três amistosos, contra Coritiba, RB Leipzig e Desportiva Ferroviária.

João Paulo acumula 288 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Menino da Vila:

O goleiro de 30 anos é o atleta mais longevo do elenco do Santos. Campeão da Copa São Paulo de 2015, o arqueiro será emprestado ao Bahia até o fim da temporada, com opção de compra.

João Paulo sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo na partida contra o América-MG, pela Série B de 2024. Após nove meses de recuperação, retornou aos gramados, mas viu Gabriel Brazão se destacar e cair nas graças da torcida.

Revelado nas categorias de base do Peixe, João Paulo abriu mão de valores que tinha a receber do clube e ainda deixou o Santos com 30% dos seus direitos econômicos. Os salários do jogador serão integralmente pagos pelo Bahia.

Líder respeitado no vestiário, João Paulo manteve papel importante no grupo, mesmo no banco de reservas. Recentemente, foi um dos jogadores a incentivar o elenco antes das partidas, ao lado de Neymar. No entanto, perdeu espaço após a lesão e não conquistou oportunidades como titular, nem sob o comando de Pedro Caixinha, nem com Cléber Xavier.