Ex-jogador compara joia do Real Madrid com ‘maior’ da história

Gonzalo García surpreendeu o mundo do futebol ao terminar como artilheiro do Mundial de Clubes da Fifa 2025 vestindo a camisa do Real Madrid. Aos 21 anos, o espanhol passou a ser considerado uma das grandes promessas de um dos elencos mais jovens da história do clube merengue. Para o ex-jogador uruguaio Walter Pandiani, trata-se do atacante ideal para conduzir o time nas próximas temporadas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao jornal espanhol "As", Pandiani teceu elogios contundentes ao jovem, a quem comparou a uma das maiores lendas do clube: Raúl, o nome com mais jogos na história do Real.

continua após a publicidade

— Eu o adoro. Acompanhei Gonzalo de perto no Mundial de Clubes e gostei muito dele. Ele é o novo Raúl. Vejo uma grande semelhança entre os dois. Ele deve ficar no Madrid sem hesitar e vai jogar lá por muitos anos — disse Pandiani.

— Ele ainda é jovem e tem muito a aprender, mas este jogador é um novato fascinante. Além disso, ele está com um treinador como Xabi Alonso, que pode lhe dar todas as ferramentas necessárias para torná-lo o próximo líder absoluto do Real Madrid — concluiu.

continua após a publicidade

Segundo Pandiani, Gonzalo García deve recusar qualquer possibilidade de empréstimo e permanecer no Santiago Bernabéu. O ex-atacante acredita que, sob o comando de Xabi Alonso, o jovem encontrará o ambiente ideal para se consolidar como líder emocional do elenco.

Aposentado desde 2016, Pandiani venceu três edições da Copa do Rei, cada uma por um clube diferente: Deportivo La Coruña, Mallorca e Espanyol. Além disso, atuou por Atlético Baleares, Villarreal e Osasuna. Na carreira, disputou 489 jogos e marcou 142 gols.

Está nascendo um novo líder? ⚪

Desde que foi promovido ao elenco profissional, Gonzalo fez cinco gols e duas assistências em 12 partidas oficiais. Ele ganhou projeção por conta da ausência de Endrick, lesionado durante a Copa do Mundo. Autor de quatro gols em seis jogos, García terminou o torneio no topo da artilharia, ao lado de Ángel Di María (Benfica), Marcos Leonardo (Al-Hilal) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

Independentemente da opinião de Pandiani, tudo indica que o futuro de Gonzalo seguirá mesmo em Madri. Afinal, em agosto, o atacante renovou seu contrato até 2030. Para tirá-lo do Real, interessados terão de arcar com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,3 bilhões).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.