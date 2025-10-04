menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

‘Ignorado’ por Carlo Ancelotti na Seleção, brasileiro marca gol na Europa; veja

Defensor atua por uma das posições mais carentes na geração atual do futebol brasileiro

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/10/2025
12:38
carlo ancelotti cbf
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Borussia Dortmund e RB Leipzig empataram por 1 a 1 neste sábado (4), em partida válida pela sexta rodada da Bundesliga, no Signal Iduna Park (ALE). Um dos protagonistas da partida foi o brasileiro Yan Couto, responsável pelo gol de empate dos mandantes, após a equipe aurinegra sair atrás no placar. Titular na na Alemanha e um dos principais jogadores do time nesta temporada, ele era uma das opções consideradas por Carlo Ancelotti para a lateral direita da Seleção Brasileira nos compromissos de outubro. No entanto, acabou preterido por outras escolhas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Yan ganhou uma oportunidade extra de ser convocado por Ancelotti. Poucas horas após o anúncio da lista da Seleção, Vanderson foi cortado devido a uma lesão sofrida na partida entre Monaco e Manchester City. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o defensor caiu no gramado e precisou ser carregado para fora de campo, visivelmente abatido e com semblante de choro.

continua após a publicidade

Para a reposição, o italiano optou por convocar Vitinho, do Botafogo, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. A lateral-direita, aliás, é reconhecida como uma das posições mais carentes na geração atual de jogadores da Seleção.

Como foram os gols?⚽

O placar foi aberto, aos 7', após uma jogada de bola parada no meio do campo. Em cobrança curta, a troca de passes saiu da esquerda para o lado direito, de onde partiu um lançamento longo para o terço final. A bola encontrou a cabeça de Assan Ouédraogo, que escorou para o centro da área, onde Christoph Baumgartner finalizou, com força, no canto direito do goleiro Gregor Kobel: 1 a 0 para o Leipzig.

continua após a publicidade

O gol de empate teve início pelo lado esquerdo, em um cruzamento de Ramy Bensebaini para a área. A bola encontrou Daniel Svensson, que avançou em velocidade e, com um toque sutil, serviu Serhou Guirassy. Desta vez, o artilheiro assumiu o papel de garçom e encontrou Yan Couto bem posicionado na marca do pênalti. O lateral-direito finalizou de canhota, aos 23', no canto esquerdo de Péter Gulácsi, para deixar tudo igual no placar. Fim de jogo: 1 a 1.

Football: Bundesliga - day 6: Borussia Dortmund v RB Leipzig
Yan Couto, do Borussia Dortmund (à direita), comemora após marcar contra o RB Leipzig pela Bundesliga (Foto: Sascha Schuermann/AFP)

Após uma primeira temporada marcada por altos e baixos, principalmente devido ao período de adaptação ao futebol alemão, Couto desponta como peça fundamental no esquema do técnico Niko Kovač neste início de temporada europeia. O camisa 2 tem se destacado, sobretudo, como elemento surpresa no setor ofensivo do Borussia. A seguir, veja a repercussão nas redes sociais após o gol marcado neste sábado:

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias