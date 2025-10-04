‘Ignorado’ por Carlo Ancelotti na Seleção, brasileiro marca gol na Europa; veja
Defensor atua por uma das posições mais carentes na geração atual do futebol brasileiro
Borussia Dortmund e RB Leipzig empataram por 1 a 1 neste sábado (4), em partida válida pela sexta rodada da Bundesliga, no Signal Iduna Park (ALE). Um dos protagonistas da partida foi o brasileiro Yan Couto, responsável pelo gol de empate dos mandantes, após a equipe aurinegra sair atrás no placar. Titular na na Alemanha e um dos principais jogadores do time nesta temporada, ele era uma das opções consideradas por Carlo Ancelotti para a lateral direita da Seleção Brasileira nos compromissos de outubro. No entanto, acabou preterido por outras escolhas.
Yan ganhou uma oportunidade extra de ser convocado por Ancelotti. Poucas horas após o anúncio da lista da Seleção, Vanderson foi cortado devido a uma lesão sofrida na partida entre Monaco e Manchester City. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o defensor caiu no gramado e precisou ser carregado para fora de campo, visivelmente abatido e com semblante de choro.
Para a reposição, o italiano optou por convocar Vitinho, do Botafogo, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. A lateral-direita, aliás, é reconhecida como uma das posições mais carentes na geração atual de jogadores da Seleção.
Como foram os gols?⚽
O placar foi aberto, aos 7', após uma jogada de bola parada no meio do campo. Em cobrança curta, a troca de passes saiu da esquerda para o lado direito, de onde partiu um lançamento longo para o terço final. A bola encontrou a cabeça de Assan Ouédraogo, que escorou para o centro da área, onde Christoph Baumgartner finalizou, com força, no canto direito do goleiro Gregor Kobel: 1 a 0 para o Leipzig.
O gol de empate teve início pelo lado esquerdo, em um cruzamento de Ramy Bensebaini para a área. A bola encontrou Daniel Svensson, que avançou em velocidade e, com um toque sutil, serviu Serhou Guirassy. Desta vez, o artilheiro assumiu o papel de garçom e encontrou Yan Couto bem posicionado na marca do pênalti. O lateral-direito finalizou de canhota, aos 23', no canto esquerdo de Péter Gulácsi, para deixar tudo igual no placar. Fim de jogo: 1 a 1.
Após uma primeira temporada marcada por altos e baixos, principalmente devido ao período de adaptação ao futebol alemão, Couto desponta como peça fundamental no esquema do técnico Niko Kovač neste início de temporada europeia. O camisa 2 tem se destacado, sobretudo, como elemento surpresa no setor ofensivo do Borussia.
