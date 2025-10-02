Vanderson é cortado e lateral do Botafogo é convocado por Ancelotti

O lateral-direito Vanderson foi cortado da Seleção Brasileira menos de 24 horas após ter sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. O jogador do Monaco sofreu lesão muscular no empate dessa quarta-feira (1) por 2 a 2 da equipe francesa com o Manchester City, válido pela 2ª rodada da Uefa Champions League. Vitinho, do Botafogo, foi chamado por Ancelotti para os amistosos com Coreia do Sul e Japão.

continua após a publicidade

➡️Análise – Ancelotti nos lembra que o futebol, às vezes, é simples

Esta é a segunda convocação seguida que Vanderson é cortado da Seleção Brasileira por motivo de lesão. No fim de agosto, ele teve o nome anunciado para os dois últimos jogos do Brasil pelas Eliminatórias, mas foi cortado antes mesmo da apresentação também por causa de uma contusão. Na ocasião, o mesmo Vitinho foi escolhido por Ancelotti para substituí-lo.

Desta vez, Vanderson se machucou logo aos 20 minutos do jogo com o City, pouco mais de uma hora depois de ter seu nome anunciado pelo técnico da Seleção. O jogador deixou o campo chorando.

continua após a publicidade

Nessa quarta-feira, durante a coletiva de imprensa que se seguiu à convocação da Seleção Brasileira, Ancelotti já havia alertado que a lista que divulgara minutos poderia sofrer alterações. O comentário do treinador italiano veio em meio a uma fala sobre novos nomes que foram chamados e outros que ficaram de fora.

— Essa é uma lista que, posso dizer, não é definitiva. Também hoje (quarta), porque temos jogo essa noite, Champions, temos jogo no próximo final de semana…

continua após a publicidade

Lesões nos últimos dias já haviam obrigado Ancelotti a deixar de fora da lista de convocados o goleiro Alisson, o zagueiro e capitão Marquinhos, e o atacante Raphinha.

Cortes na Seleção voltam a virar problema para Ancelotti

Ao todo, Carlo Ancelotti já precisou alterar seis vezes a lista de convocados por causa de lesionados. O treinador não teve esse problema na primeira vez, para a Data Fifa de junho, mas penou no mês passado. E já se deu conta que isso pode se repetir agora.

Em setembro, além de Vanderson, o treinador precisou desconvocar Alex Sandro (Flamengo), Joelinton (Newcastle) e Matheus Cunha (Manchester United) antes da apresentação. Depois Kaio Jorge se machucou na vitória do Brasil sobre o Chile, no Maracanã, e foi cortado para o jogo com a Bolívia.