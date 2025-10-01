Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos; veja os nomes
Canarinho entra em campo nos dias 10 e 14 de outubro
O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta quarta-feira (1°), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Para esses compromissos da Data Fifa de outubro, 26 jogadores foram convocados. Apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. A lista conta com retornos importantes, como Vini Jr e Rodrygo.
A convocação da Seleção desta quarta-feira marca os retornos de Rodrygo e Vinícius Júnior, treinados por Ancelotti no Real Madrid. O mesmo vale para Éder Militão, que também ficou fora dos últimos jogos.
Com o término da Eliminatórias, em que o Brasil terminou na quinta posição, com 28 pontos, a CBF marcará uma série de amistosos. Os dois primeiros acontecem neste mês, ambos na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10. Posteriormente, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.
Seleção: confira a lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti 🟢🟡
Goleiros
Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians
Defensores
Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
Meias
André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham
Atacantes
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid
Ausências por lesões
Quatro nomes que poderiam estar na lista de Carlo Ancelotti são Raphinha, Alisson, Marquinhos e Neymar. O quarteto está lesionado e não fica à disposição para os jogos da Seleção.
Cronograma da Seleção
Os jogadores se apresentarão na próxima segunda-feira (6). Após o jogo contra a Coreia, os jogadores realizarão apenas uma atividade em solo japonês para o segundo compromisso.
Essa é a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti desde que chegou na Seleção Brasileira. Com o treinador italiano, a Canarinho tem quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.
