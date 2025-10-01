Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos; veja os nomes

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta quarta-feira (1°), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Para esses compromissos da Data Fifa de outubro, 26 jogadores foram convocados. Apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. A lista conta com retornos importantes, como Vini Jr e Rodrygo.

A convocação da Seleção desta quarta-feira marca os retornos de Rodrygo e Vinícius Júnior, treinados por Ancelotti no Real Madrid. O mesmo vale para Éder Militão, que também ficou fora dos últimos jogos.

Com o término da Eliminatórias, em que o Brasil terminou na quinta posição, com 28 pontos, a CBF marcará uma série de amistosos. Os dois primeiros acontecem neste mês, ambos na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10. Posteriormente, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.

Seleção: confira a lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti 🟢🟡

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid

Ausências por lesões

Quatro nomes que poderiam estar na lista de Carlo Ancelotti são Raphinha, Alisson, Marquinhos e Neymar. O quarteto está lesionado e não fica à disposição para os jogos da Seleção.

Cronograma da Seleção

Os jogadores se apresentarão na próxima segunda-feira (6). Após o jogo contra a Coreia, os jogadores realizarão apenas uma atividade em solo japonês para o segundo compromisso.

Essa é a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti desde que chegou na Seleção Brasileira. Com o treinador italiano, a Canarinho tem quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.