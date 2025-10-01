menu hamburguer
Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos; veja os nomes

Canarinho entra em campo nos dias 10 e 14 de outubro

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:07
Atualizado há 1 minutos
Carlo Ancelotti já admite seguir como técnico do Brasil até 2030
imagem cameraAncelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta quarta-feira (1°), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Para esses compromissos da Data Fifa de outubro, 26 jogadores foram convocados. Apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. A lista conta com retornos importantes, como Vini Jr e Rodrygo.

➡️ CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira

A convocação da Seleção desta quarta-feira marca os retornos de Rodrygo e Vinícius Júnior, treinados por Ancelotti no Real Madrid. O mesmo vale para Éder Militão, que também ficou fora dos últimos jogos.

Com o término da Eliminatórias, em que o Brasil terminou na quinta posição, com 28 pontos, a CBF marcará uma série de amistosos. Os dois primeiros acontecem neste mês, ambos na Ásia. A Seleção encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 10. Posteriormente, enfrenta o Japão, no dia 14, em Tóquio.

Seleção: confira a lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti 🟢🟡

Goleiros

Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid

Ausências por lesões

Quatro nomes que poderiam estar na lista de Carlo Ancelotti são Raphinha, Alisson, Marquinhos e Neymar. O quarteto está lesionado e não fica à disposição para os jogos da Seleção.

Cronograma da Seleção

Os jogadores se apresentarão na próxima segunda-feira (6). Após o jogo contra a Coreia, os jogadores realizarão apenas uma atividade em solo japonês para o segundo compromisso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa é a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti desde que chegou na Seleção Brasileira. Com o treinador italiano, a Canarinho tem quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

