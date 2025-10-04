Jornal espanhol destaca atitude de Manchester City com brasileiro: ‘Prêmio’

Savinho renovou seu contrato com o Manchester City até o primeiro semestre de 2031. Após estrear com a camisa do clube na temporada passada, em um período marcado por instabilidade coletiva da equipe comandada por Pep Guardiola, o brasileiro optou por estender seu vínculo na Inglaterra — anteriormente válido até 2029. A renovação, além de representar um voto de confiança mútua, também funciona como uma medida de proteção da equipe, já que o atacante foi um dos nomes mais visados na última janela de transferências do verão europeu. O jornal espanhol "As", nesse sentido, destacou a valorização do jogador e a confiança demonstrada pela diretoria.

O veículo destacou a reestruturação em curso nos Cityzens, que caminham para ter o elenco mais jovem de sua história na temporada 2025/26. A estratégia da diretoria parece cada vez mais voltada para a aposta em jogadores com potencial de desenvolvimento e que ainda buscam atingir o auge de suas carreiras dentro do clube — e Savinho é um dos principais exemplos desse novo perfil.

Apesar da forte concorrência no elenco e da pressão por desempenho imediato, o clube tem clareza de que o brasileiro representa uma peça importante para qualquer sucesso futuro. Ao mesmo tempo, a permanência de Savinho no City evidencia sua ambição de crescer internamente e consolidar seu espaço em um dos maiores clubes do mundo.

Nesse contexto, a imprensa espanhola voltou a destacar o jogador, que já passou pelo futebol ibérico. Revelado pelo Atlético-MG, Savinho deixou o Brasil em 2022 como uma das grandes promessas da base alvinegra, ao ser integrado ao Grupo City — conglomerado responsável pela gestão de diversos clubes ao redor do mundo, incluindo o Manchester. Sua trajetória na Europa começou no Troyes, da França, onde não chegou a atuar, passou por um empréstimo ao PSV, dos Países Baixos (fora do grupo), e retornou ao projeto para defender o Girona, da primeira divisão da Espanha. Foi lá que ganhou projeção internacional, consolidando-se como um dos destaques da La Liga e atraindo olhares para uma efetiva integração ao elenco principal do City.

No entanto, sua chegada coincidiu com a pior temporada recente do clube. Em 2024/25, a equipe ficou abaixo das expectativas tanto em desempenho quanto em resultados, contrastando com os anos de domínio na Premier League e na Champions. Individualmente, Savinho também enfrentou altos e baixos, alternando entre o time titular e o banco de reservas. Ainda assim, aos 21 anos, o atacante aparece como um dos pilares do processo de reconstrução liderada por Guardiola rumo a um novo ciclo de conquistas.

Jornal "As" sobre a renovação de Savinho com o Manchester City (Foto: Reprodução/As)

— A reestruturação do Manchester City continua sendo uma questão de decisão administrativa, e tanto as contratações quanto as renovações caminham na mesma direção. O mais recente a se beneficiar dessa "renovação" no City é Savinho , que, apesar de ter chegado na temporada passada para vestir a camisa azul-celeste, amarrou sua carreira ao Manchester até 2031.

— O jogador brasileiro teve um verão em que, em algum momento, surgiram dúvidas sobre seu futuro na equipe. Apesar da saída de Jack Grealish e das mudanças no elenco, o ponta chegou a ser considerado uma opção para o Tottenham, caso ficasse sem espaço no ataque de Pep Guardiola.

— Na temporada passada, o atacante teve uma boa quantidade de minutos, ultrapassando 3.000, apesar de nem sempre ter sido titular regular do seu treinador. Aproximando-se do seu 22º aniversário, ele buscará se estabelecer e alcançar uma consistência maior do que a que viu em outras ocasiões. Ele também busca melhorar em relação ao Savinho que viu no Girona — o seu melhor até agora — e que cativou tanto o Manchester City que acabou indo para a Inglaterra.

