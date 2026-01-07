Estêvão no banco: Chelsea divulga escalação com ex-Vasco entre titulares
Andrey Santos fará o trio de meio-campo; João Pedro será reserva
- Matéria
- Mais Notícias
Em busca de recuperação na Premier League, o Chelsea e irá enfrentar o Fulham nesta terça-feira (7), visando alcançar sua primeira vitória após quatro jogos em branco no Campeonato Inglês. Para o confronto, Calum McFarlane, interino no comando dos Blues, deixou Estêvão no banco de reservas, e escalou Andrey Santos como titular. João Pedro também começa como reserva.
Relacionadas
- Onde Assistir
Fulham x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir06/01/2026
- Futebol Internacional
Chelsea surpreende e anuncia novo técnico de ‘parceiro’ com contrato até 2032
Futebol Internacional06/01/2026
- Lance! Biz
Maresca abriu mão de multa milionária ao deixar o Chelsea; veja cifras
Lance! Biz05/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com Estêvão no banco, veja a escalação do Chelsea 🔵🔵
No ataque, com a ausência de Estêvão, será Cole Palmer, o grande craque da equipe que começará como titular no setor em que o ex-Palmeiras atua. O inglês fará trio de ataque com Pedro Neto e Liam Delap, que assume a posição de centroavante no lugar de João Pedro. No meio-campo, Enzo Fernández, Andrey Santos e Caicedo serão os titulares, enquanto Cucurella, Tosin, Chalobah e Gusto completam a linha defensiva. Sánchez será o titular.
⚽ GOL: Sánchez
⚽ LTD: Gusto
⚽ ZAG: Chalobah
⚽ ZAG: Tosin
⚽ LTE: Cucurella
⚽ MEI: Caicedo
⚽ MEI: Andrey Santos
⚽ MEI: Enzo Fernández
⚽ ATA: Cole Palmer
⚽ ATA: Neto
⚽ ATA: Delap
Chelsea x Fulham: onde assistir ao jogo
Fulham e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham x Chelsea
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (assistentes); Anthony Taylor
(quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias