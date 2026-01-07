Estêvão no banco: Chelsea divulga escalação com ex-Vasco entre titulares

Em busca de recuperação na Premier League, o Chelsea e irá enfrentar o Fulham nesta terça-feira (7), visando alcançar sua primeira vitória após quatro jogos em branco no Campeonato Inglês. Para o confronto, Calum McFarlane, interino no comando dos Blues, deixou Estêvão no banco de reservas, e escalou Andrey Santos como titular. João Pedro também começa como reserva.

Com Estêvão no banco, veja a escalação do Chelsea 🔵🔵

No ataque, com a ausência de Estêvão, será Cole Palmer, o grande craque da equipe que começará como titular no setor em que o ex-Palmeiras atua. O inglês fará trio de ataque com Pedro Neto e Liam Delap, que assume a posição de centroavante no lugar de João Pedro. No meio-campo, Enzo Fernández, Andrey Santos e Caicedo serão os titulares, enquanto Cucurella, Tosin, Chalobah e Gusto completam a linha defensiva. Sánchez será o titular.

⚽ GOL: Sánchez

⚽ LTD: Gusto

⚽ ZAG: Chalobah

⚽ ZAG: Tosin

⚽ LTE: Cucurella

⚽ MEI: Caicedo

⚽ MEI: Andrey Santos

⚽ MEI: Enzo Fernández

⚽ ATA: Cole Palmer

⚽ ATA: Neto

⚽ ATA: Delap

Chelsea x Fulham: onde assistir ao jogo

Fulham e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham x Chelsea

Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (assistentes); Anthony Taylor

(quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Tierney

Jogadores do Chelsea aplaudindo a torcida (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

