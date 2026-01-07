menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Estêvão no banco: Chelsea divulga escalação com ex-Vasco entre titulares

Andrey Santos fará o trio de meio-campo; João Pedro será reserva

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/01/2026
16:17
Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Em busca de recuperação na Premier League, o Chelsea e irá enfrentar o Fulham nesta terça-feira (7), visando alcançar sua primeira vitória após quatro jogos em branco no Campeonato Inglês. Para o confronto, Calum McFarlane, interino no comando dos Blues, deixou Estêvão no banco de reservas, e escalou Andrey Santos como titular. João Pedro também começa como reserva.

Com Estêvão no banco, veja a escalação do Chelsea 🔵🔵

No ataque, com a ausência de Estêvão, será Cole Palmer, o grande craque da equipe que começará como titular no setor em que o ex-Palmeiras atua. O inglês fará trio de ataque com Pedro Neto e Liam Delap, que assume a posição de centroavante no lugar de João Pedro. No meio-campo, Enzo Fernández, Andrey Santos e Caicedo serão os titulares, enquanto Cucurella, Tosin, Chalobah e Gusto completam a linha defensiva. Sánchez será o titular.

GOL: Sánchez
LTD: Gusto
ZAG: Chalobah
ZAG: Tosin
LTE: Cucurella
MEI: Caicedo
MEI: Andrey Santos
MEI: Enzo Fernández
ATA: Cole Palmer
ATA: Neto
ATA: Delap

Chelsea x Fulham: onde assistir ao jogo

Fulham Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA
Fulham x Chelsea
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (assistentes); Anthony Taylor
(quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney

Jogadores do Chelsea aplaudindo a torcida (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)
Jogadores do Chelsea aplaudindo a torcida (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

