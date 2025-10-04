menu hamburguer
Paraguai convoca sete ‘brasileiros’ para amistosos na Data Fifa; veja lista

Guaranis enfrentam os mesmos adversários que a Canarinho em outubro

Pedro Ernesto
Dia 04/10/2025
09:27
gustavo alfaro paraguai vs brasil
imagem cameraGustavo Alfaro, técnico do Paraguai, durante Brasil x Paraguai na Neo Química Arena (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Vizinhos sul-americanos, Brasil e Paraguai compartilham uma rivalidade que antecede o futebol e remonta a conflitos históricos. Ao longo do século XX, essa tensão também se transferiu para os gramados e tornou-se cada vez mais comum a presença de jogadores paraguaios no futebol brasileiro — fenômeno que se reflete claramente na convocação da seleção vermelha e branca para a Data Fifa de outubro. O técnico Gustavo Alfaro chamou sete atletas que atuam atualmente em clubes do Brasil.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Paraguai, em mais uma coincidência com o Brasil, enfrentará os mesmos adversários que a Seleção nesta Data Fifa. Ambas as equipes nacionais optaram por realizar excursões pela Ásia para medir forças com dois dos principais representantes do continente. O Paraguai estreia contra o Japão no dia 10 de outubro, sexta-feira, às 7h20 (de Brasília), e enfrenta a Coreia do Sul no dia 14, terça-feira, às 8h. O Brasil, por sua vez, segue o caminho inverso: encara os sul-coreanos no dia 10, às 8h, e encerra a programação diante dos japoneses, no dia 14, às 7h30.

Para os compromissos internacionais, Alfaro convocou 27 jogadores. Chamou atenção o número de atletas que atuam em solo brasileiro. Se Carlo Ancelotti optou por chamar apenas dois jogadores que atuam no país — o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro —, principalmente por questões logísticas, o treinador argentino não economizou.

Estão na lista: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Alexis Duarte (Santos), Alan Benítez (Internacional), Damián Bobadilla (São Paulo), Ramón Sosa (Palmeiras) e Ángel Romero (Corinthians). Além deles, também foram convocados nomes conhecidos do futebol nacional, como Gatito Fernández (ex-Botafogo) e Matías Galarza (ex-Vasco).

Confira a convocação do Paraguai para a Data Fifa de outubro 🔴⚪🔵

🧤 Goleiros:
Roberto (Gatito) Fernández, Orlando Gill, Juan Espínola.
🛡️ Defensores:
Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Juan Cáceres, Alan Benítez.
🧠 Meio-campistas:
Matías Galarza, Andrés Cubas, Lucas Romero, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Diego León, Hugo Cuenca, Alejandro Gamarra, Miguel Almirón.
🎯 Atacantes:
Diego González, Ramón Sosa, Ronaldo Martínez, Ángel Romero, Antonio Sanabria, Alex Arce

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

gustavo gomez paraguai
Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, durante Brasil x Paraguai na Neo Química Arena (Foto: Marlon Costa/AGIF)

