Convocado por Ancelotti se lesiona na Champions e vira problema na Seleção

O lateral-direito Vanderson se lesionou no confronto entre Monaco e Manchester City, pela 2ª rodada da Champions League, e vira problema para Ancelotti. O jogador havia sido convocado para a Seleção Brasileira horas antes de deixar o campo de jogo ainda no primeiro tempo.

Com menos de 30 minutos, Vanderson precisou de ajuda da equipe médica do Monaco para deixar o gramado e saiu de maca. Na sequência, o brasileiro foi substituído por Ouattara, uma vez que não tinha condição de voltar ao jogo.

Com isso, Carlo Ancelotti ganha uma dor de cabeça com a possibilidade de ter que cortar Vanderson da lista de convocados do Brasil. A Seleção fará amistosos contra a Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

O Monaco ainda não informou a lesão sofrida por Vanderson, que deve passar por exames nas próximas horas para determinar o que aconteceu. No entanto, o lateral-direito não deve ter condições de se recuperar a tempo dos compromissos da Seleção.

Vanderson disputaria vaga sob olhar de Ancelotti

Na Seleção Brasileira, Vanderson iria disputar uma vaga com Wesley sob o olhar de Carlo Ancelotti nos treinamentos na Ásia. Neste momento, o jogador da Roma deve ter caminho livre para assumir a titularidade nos dois confrontos.

