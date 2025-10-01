menu hamburguer
Futebol Internacional

Convocado por Ancelotti se lesiona na Champions e vira problema na Seleção

Atleta deixa o campo de maca horas após convocação

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
16:39
Vanderson deixa jogo entre Monaco e Manchester City de maca após ser convocado por Ancelotti
Vanderson deixa jogo entre Monaco e Manchester City de maca após ser convocado por Ancelotti (Foto: Frederic Dides/AFP)
O lateral-direito Vanderson se lesionou no confronto entre Monaco e Manchester City, pela 2ª rodada da Champions League, e vira problema para Ancelotti. O jogador havia sido convocado para a Seleção Brasileira horas antes de deixar o campo de jogo ainda no primeiro tempo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com menos de 30 minutos, Vanderson precisou de ajuda da equipe médica do Monaco para deixar o gramado e saiu de maca. Na sequência, o brasileiro foi substituído por Ouattara, uma vez que não tinha condição de voltar ao jogo.

Com isso, Carlo Ancelotti ganha uma dor de cabeça com a possibilidade de ter que cortar Vanderson da lista de convocados do Brasil. A Seleção fará amistosos contra a Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

O Monaco ainda não informou a lesão sofrida por Vanderson, que deve passar por exames nas próximas horas para determinar o que aconteceu. No entanto, o lateral-direito não deve ter condições de se recuperar a tempo dos compromissos da Seleção.

Vanderson disputaria vaga sob olhar de Ancelotti

Na Seleção Brasileira, Vanderson iria disputar uma vaga com Wesley sob o olhar de Carlo Ancelotti nos treinamentos na Ásia. Neste momento, o jogador da Roma deve ter caminho livre para assumir a titularidade nos dois confrontos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

