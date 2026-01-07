Astro do Bayern pede desculpas por declaração sobre Real Madrid

Lennart Karl, uma das maiores promessas recentes do Bayern de Munique, pediu desculpas ao clube após a repercussão negativa de uma declaração em que afirmou sonhar em defender o Real Madrid no futuro. O comentário, feito de forma descontraída, ganhou grande dimensão na imprensa alemã e nas redes sociais, levando o jogador de 17 anos a se posicionar oficialmente junto à diretoria bávara já no dia seguinte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jovem, que tem contrato com o Bayern até 2028 e vive sua primeira temporada completa no elenco principal, admitiu que suas palavras poderiam ter sido mal interpretadas e reforçou sua satisfação com o momento vivido no clube alemão. A diretoria, por sua vez, tratou o episódio internamente como encerrado.

continua após a publicidade

Declaração gera reação imediata no Bayern

A fala de Lennart Karl veio à tona quando o atacante revelou que, apesar de considerar o Bayern um "clube muito grande", tinha o Real Madrid como "clube dos sonhos".

– Espero que isso fique entre nós. O Bayern é um clube muito grande. É um sonho jogar lá, mas um dia quero ir para o Real Madrid. Esse é o clube dos meus sonhos – disse o jogador.

continua após a publicidade

A repercussão foi instantânea. Na Alemanha, a declaração foi tratada como um deslize para um atleta em ascensão dentro de um dos maiores clubes do país. Nas redes sociais, Karl chegou a ser criticado por torcedores, enquanto parte da imprensa apontou o risco de desgaste precoce em sua relação com o Bayern.

No dia seguinte, o próprio jogador procurou a diretoria para se desculpar. Segundo relatos divulgados na mídia alemã, Lennart Karl reconheceu que a forma como se expressou poderia ter causado desconforto.

– Não foi essa a minha intenção – afirmou o atleta, em conversa com dirigentes.

Lennart Karl comemorando gol pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução/X)

O CEO do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou publicamente que Lennart Karl pediu desculpas e que o clube não tratou o episódio como um problema maior.

– Encarei a situação com calma. No dia seguinte, ele veio nos ver e disse: "Acho que disse algo desagradável que poderia ser mal interpretado". Para nós, o assunto está encerrado. Nunca houve problema algum – explicou Eberl.

O dirigente reforçou que o jovem se sente confortável no Bayern e destacou o processo de aprendizado natural para um atleta de apenas 17 anos.

– Ele está jogando bem, se sente muito à vontade no Bayern de Munique e sabe o que tem aqui. É isso que importa – completou.

O diretor esportivo do clube, Christoph Freund, seguiu a mesma linha e afirmou que Karl percebeu rapidamente o impacto de suas palavras.

– Ele percebeu imediatamente a vergonha que havia cometido. Pediu desculpas no dia seguinte e conversamos sobre o assunto. Ele disse: "Não foi essa a minha intenção". Ele se sente muito à vontade no Bayern e está realmente aproveitando este momento – afirmou.

Lennart Karl blindado pelo Bayern de Munique

Dentro de campo, Lennart Karl tem sido um dos destaques do Bayern na temporada. Conhecido como "LK10", o atacante soma seis gols e duas assistências em 22 partidas disputadas em todas as competições, números expressivos para um jogador que ainda está em processo de afirmação no futebol profissional.

O histórico de ligação com o Real Madrid também ajuda a explicar a naturalidade da declaração. Segundo o jornalista Sebastian Leisgang, Karl realizou um teste no clube espanhol quando tinha apenas 10 anos, em 2018. Após se destacar em etapas regionais na Alemanha, o jovem foi convidado a viajar a Madri e treinar no Santiago Bernabéu, embora o acordo não tenha avançado. Christoph Freund reconheceu esse passado ao comentar o episódio.

– Quando criança, Lennart Karl fez um teste no Real Madrid; esse era o clube dos seus sonhos. Perguntaram a ele qual outro clube dos sonhos ele tinha além do Bayern. Ele tem 17 anos e está muito feliz no FC Bayern. E nós estamos muito satisfeitos em tê-lo conosco – disse.

A defesa pública mais enfática veio de Lothar Matthäus. Ídolo do futebol alemão, o ex-meio-campista relativizou a polêmica e tratou a declaração como algo comum para um jovem talento.

– É ótimo quando alguém tem confiança em si mesmo aos 17 anos. Estabelecer metas não tem nada a ver com arrogância. O Real Madrid simplesmente tem esse tipo de mística – afirmou.

– Ele sabe que precisa ter um desempenho excepcional no Bayern para sequer entrar no radar do Real Madrid. Se Karl se tornar tão bom a ponto do Real Madrid negociar com ele, primeiro ele terá que realizar algo extraordinário no Bayern – concluiu.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.