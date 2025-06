Manchester City leva bônus milionário após goleada contra a Juventus no Mundial

O Manchester City de Guardiola mostrou em campo uma versão que há tempos não era vista e aplicou uma goleada de 5 a 2 em cima da Juventus na última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. O resultado deixou o time inglês na primeira colocação na chave e ainda garantiu uma premiação milionária ao clube após o resultado.

De acordo com a definição da Fifa, cada vitória conquistada por um time na fase de grupos rende US$ 2 milhões, o que corresponde a R$ 5,5 milhões na cotação atual. O elenco comandado por Guardiola terminou com nove pontos após as vitórias em cima de Al-Ain, Wydad e Juventus, ou seja, dá aos ingleses um total de US$ 6 milhões, quase R$ 33 milhões, apenas com o bônus de resultado.

Além desse valor, a entidade máxima do futebol paga cotas fixas e variáveis aos 32 participantes do Mundial de Clubes. Para os clubes europeus, a Fifa paga entre US$ 12,81 mi (R$ 70,1 mi) a US$ 38,19 milhões (R$ 209 mi) apenas pela participação na fase de grupos. No caso do City, a equipe ocupa a segunda posição do raking da Uefa, colocando os ingleses com a cota fixa máxima paga pela competição.

Além desses números, a vaga nas oitavas de final aumentou ainda mais o faturamento do Manchester no Mundial de Clubes. A vaga no mata-mata vale mais US$ 7,5 milhões (R$ 41 milhões). Ou seja, somando o valor de cota fixa, mais o valor das vitórias e a quantia paga pela classificação, o City de Guardiola vai para a próxima fase com US$ 51,69 milhões, o que corresponde a R$ 283 milhões.

City goleia a Juventus por 5 a 2 no Mundial de Clubes. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo