Com gol contra a Juventus, Haaland alcança feito histórico aos 24 anos

Com o gol marcado pelo Manchester City na partida contra a Juventus desta quinta-feira (26), Erling Haaland chegou a 300 gols oficiais na carreira. Aos 24 anos, o norueguês tem média impressionante de quase um gol por jogo - são 354 jogos para o atacante. Haaland entrou no segundo tempo da partida pelo Mundial de Clubes e foi destaque.

Com o desta quinta, Haaland chegou a 123 gols pelo Manchester City. Veja todos os gols do norueguês na carreira divididos por clube e seleção:

Seleção norueguesa: 42 gols Molde: 20 gols RB Salzburg: 29 gols Borussia Dortmund: 86 gols Manchester City: 123 gols Total: 300 gols oficiais

Com recorde de Haaland, como foi o jogo entre Juventus e Manchester City?

No jogo que valia a liderança do grupo, o Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 e garantiu a melhor campanha da fase no Mundial de Clubes, com 100% de aproveitamento. A partida foi realizada nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Doku, Kalulu (gol contra bizarro), Haaland, Foden e Savinho - um golaço - para o City; Koopmeiners e Vlahovic para a Juve.

Haaland comemora gol contra a Juventus (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com a vitória, o Manchester City garantiu a primeira colocação do Grupo G da competição e pode pegar o Fluminense em uma hipotética fase de quartas de final. Já a Juventus ficou com a segunda posição e vai enfrentar o primeiro colocado do grupo H, que pode ser o Real Madrid.

