Falha de zagueiro em Juventus x Manchester City chama atenção: ‘Bizarro’

Manchester City e Juventus se enfrentam, nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. O primeiro tempo entre as equipes foi marcado por dois lances bizarros. Além de um erro do brasileiro Ederson, o zagueiro Kalulu, do clube italiano também protagonizou um lance inexplicável.

O relógio marcava 25 minutos, quando Matheus Nunes foi acionado por Savinho na direita da área e cruzou rasteiro em direção a área da Juventus. Foi então, que Pierre Kalulu, ao tentar cortar a jogada, acabou tendo um erro técnico e mandou a bola para o fundo do próprio gol.

Com o erro do zagueiro, o City voltou a frente do placar. A equipe inglesa havia marcado primeiro, aos 8 minutos, com Doku. Posteriormente, Koopmeiners deixou tudo igual. Veja a repercussão do erro de Kalulu nas redes sociais:

