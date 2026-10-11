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Haaland marca, Manchester City vence o Liverpool e lidera a Premier League

Norueguês chega ao quinto gol em seis jogos e é um dos artilheiros do Inglês

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 14:24
Atualizado há 1 minutos
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Haaland comemora gol que abriu o marcador para o Manchester City diante do Liverpool
Haaland comemora gol que abriu o marcador para o Manchester City diante do Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

Implacável, o Manchester City bateu o Liverpool por 3 a 0 neste domingo (11), fora de casa, e chegou à sexta vitória em seis rodadas da Premier League. E a vitória inapelável no Anfield começou com gol de Erling Haaland, que chegou ao quinto gol e divide a artilharia do Campeonato Inglês com o brasileiro João Pedro.

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Na partida deste domingo, Liverpool e Manchester City fizeram uma partida equilibrada no primeiro tempo, mas de poucas chances claras de gol. As melhores foram dos donos da casa em chutes de fora da área, mas sem levar grande perigo. E o panorama se manteve inalterado até os 17 minutos do segundo tempo, quando o volante holandês Ryan Gravenberch foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo.

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Com um a mais em campo, o Manchester City avançou as linhas e passou a tocar a bola no campo ofensivo. E não demorou para o sempre atento atacante norueguês Haaland marcar o quinto gol no campeonato. Três minutos após a expulsão de Graverberch, ele se antecipou à marcação dentro da área e, de primeira, chutou no contrapé do goleiro Alisson abrindo o marcador.

O Liverpool sentiu o gol, e o City aproveitou para liquidar a partida. Apenas três minutos após a abertura do placar, Doku ampliou em chute no ângulo. E, aos 33, Cherki ampliou com um lindo gol após boa trama coletiva pelo lado esquerdo do ataque.

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Com o resultado, o Manchester City agora lidera a Premier League de maneira isolado, com 18 pontos. O time é seguido pelo Arsenal, que no sábado (10) bateu o Leeds United e chegou aos 15 pontos. Com a derrota deste domingo, a primeira no Campeonato Inglês, o Liverpool caiu para o 9º lugar, com nove pontos.

Cherki chuta para marcar um lindo gol para o Manchester City sobre o Liverpool de Alisson
Cherki chuta para marcar um lindo gol para o Manchester City sobre o Liverpool de Alisson (Foto: Paul Ellis/AFP)

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