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United e Tottenham empatam, Chelsea goleia e mais; veja os resultados de sábado da Premier League

United fica no 1 a 1 com o Tottenham, Chelsea marca cinco gols e Arsenal vence de virada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 17:26
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João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O sábado (10) foi movimentado na Premier League, com empate entre Manchester United e Tottenham, goleada do Chelsea e vitória do Arsenal. Em Old Trafford, os donos da casa abriram o placar, mas sofreram o empate nos acréscimos, mesmo após a expulsão de Rodrigo Bentancur. Já o Chelsea venceu o Bournemouth por 5 a 1, enquanto o Arsenal superou o Leeds United por 2 a 1, de virada.

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United e Tottenham empatam nos acréscimos

Manchester United e Tottenham empataram por 1 a 1 em Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar para os donos da casa aos 73 minutos, após receber passe de Matheus Cunha e finalizar de ângulo. O Tottenham ficou com um jogador a menos depois da expulsão de Rodrigo Bentancur, mas conseguiu evitar a derrota nos acréscimos.

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Dominic Solanke marcou de cabeça após cruzamento de Sandro Tonali e garantiu um ponto para a equipe londrina. O resultado manteve os dois times sem vitória na competição, com o Manchester United na 12ª colocação, enquanto o Tottenham é o 18º.

Pela Premier League, Manchester United e Tottenham empataram em 1 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Pela Premier League, Manchester United e Tottenham empataram em 1 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Chelsea goleia o Bournemouth em Stamford Bridge

O Chelsea venceu o Bournemouth por 5 a 1 em Stamford Bridge. A equipe londrina começou em ritmo forte e abriu 2 a 0 em menos de três minutos, com gols de Jordan Henderson e Morgan Rogers. No início do segundo tempo, João Pedro ampliou a vantagem.

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Evanilson descontou para os visitantes, mas o Chelsea voltou a marcar com João Pedro antes de Henderson fechar a goleada. Com o resultado, o Chelsea chegou aos dez pontos e assumiu a quinta colocação da Premier League.

João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Arsenal vence de virada e iguala pontuação do líder

No Emirates Stadium, o Arsenal venceu o Leeds United por 2 a 1, de virada. Os visitantes saíram na frente aos 55 minutos, com James Justin, mas Riccardo Calafiori empatou para os donos da casa.

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Aos 70 minutos, Bruno Guimarães saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Arsenal. O brasileiro anotou seu segundo gol pelo clube e balançou a rede apenas quatro minutos depois de entrar em campo.

Com a vitória, o atual campeão chegou aos 15 pontos e igualou a pontuação do líder Manchester City, ficando atrás apenas pelo saldo de gols.

David Raya e Bruno Guimarães celebram vitória do Arsenal sobre o Leeds United pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
David Raya e Bruno Guimarães celebram vitória do Arsenal sobre o Leeds United pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Outros resultados deste sábado

  • Aston Villa 2 x 2 Brentford
  • Ipswich Town 2 x 1 Fulham
  • Sunderland 0 x 2 Brighton

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