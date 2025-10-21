Após ser frequentemente alvo de críticas pelo seu comportamento em campo pelo Real Madrid, Vini Jr parece ter conquistado uma mudança de percepção na imprensa espanhola, historicamente exigente em suas análises. No confronto contra o Getafe, o brasileiro protagonizou lances que resultaram em duas expulsões de adversários, sendo elogiado pela forma como transformou uma antiga fragilidade — a reação excessiva diante de provocações e decisões da arbitragem — em um trunfo a seu favor.

O jornal "Marca", um dos mais influentes da Espanha, publicou uma análise destacando a maturidade exibida por Vinícius, que entrou no segundo tempo e alterou o rumo da partida. Embora sua presença ainda desperte reações intensas, como os cânticos e vaias recebidos no Coliseu, o jogador demonstrou maior controle emocional, contrastando com o histórico recente de conflitos e punições.

Durante a partida, envolveu-se em um atrito com Juan Iglesias, mas manteve-se dentro dos limites do regulamento e foi decisivo ao provocar as expulsões de Allan Nyom e Álex Sancris. Segundo a crônica publicada pelo "Marca", apesar do ambiente adverso, o brasileiro saiu como figura central na vitória merengue. A mudança de postura também se reflete nos números: em 11 partidas na atual temporada, Vinícius recebeu apenas um cartão amarelo — por simulação — e provocou três expulsões, uma evolução notável em relação ao período entre 2022 e 2025, no qual acumulou 27 amarelos, cinco suspensões e uma expulsão direta.

— Nada mudou em relação ao ambiente hostil que Vinícius vivencia fora do Bernabéu, mas o que mudou foi a forma como ele lida com isso. O jogador do Real Madrid parece muito mais focado e lidando muito melhor com essas situações. Também sua guerra pessoal com os árbitros, que o deixava louco e afetava suas atuações. O Coliseu foi um exemplo claro disso. A entrada de Vinícius incendiou a atmosfera, o brasileiro monopolizando todos os olhares, assobios e cânticos. Ele também chamou a atenção do adversário — escreveu a crônica.

— De fato, assim que entrou, teve sua cota de desentendimentos com Juan Iglesias , que lhe ofereceu a bola, desafiando-o a pegá-la quando o brasileiro lhe pediu para não perder mais tempo em um lateral. Vini já era o "rei da festa", mas desta vez capitalizou isso. Primeiro, expulsou Nyom e depois fez o mesmo com Sancris. A controvérsia o atormentou novamente, mas desta vez ele saiu triunfante e foi decisivo na vitória do Madrid — finalizou.

Como foi a partida? ⚽

O Real controlou amplamente o primeiro tempo da partida contra o Getafe, criando as principais oportunidades, mas encontrou em David Soria um obstáculo constante. Logo aos 7 minutos, Mbappé recebeu passe de Rodrygo, avançou até a área e exigiu grande intervenção do goleiro. Na reta final, Aurélien Tchouaméni arriscou de longa distância, o camisa 11 finalizou após assistência de Jude Bellingham, e David Alaba tentou em cobrança de falta; em todas as ocasiões, o arqueiro evitou o gol.

No segundo tempo, o Getafe conseguiu equilibrar momentaneamente as ações e dificultou o setor ofensivo merengue. Mbappé teve duas boas chances, ambas próximas à trave. Aos 31 minutos, Allan Nyom foi expulso após falta dura em Vinícius, e três minutos depois, Mbappé abriu o placar ao concluir com precisão após passe de Arda Güler. Na sequência, o francês desperdiçou nova oportunidade ao chutar fraco. Aos 38', Álex Sancris também recebeu cartão vermelho por infração sobre o camisa 7 merengue.

A entrada de Vini Jr, aos 10' da segunda etapa, foi determinante para o desfecho favorável ao Real Madrid. As duas expulsões, fator que ampliou os espaços em campo, permitiram ao Madrid assumir o controle das ações, consolidando a vitória.

