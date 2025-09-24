Inegavelmente, a passagem de Luis Zubeldía pelo comando do São Paulo foi marcante. Entre abril de 2024 e junho de 2025, o treinador esteve à frente do Tricolor em uma trajetória caracterizada por intensidade à beira do campo — com destaque para suas participações contundentes nas coletivas de imprensa — e por um início promissor, que incluiu bons momentos na temporada anterior. No entanto, a equipe não conseguiu manter uma linha de evolução consistente, o que resultou em um trabalho irregular ao longo deste ano.

continua após a publicidade

Para comentar esse período turbulento do argentino no clube, ninguém mais apropriado do que alguém que conhece bem o peso de vestir a camisa tricolor: Ilsinho, ex-jogador com duas passagens pelo Soberano, sendo a mais emblemática entre 2006 e 2007. Em ação exclusiva para participantes do plano craque do programa Sócio Lance!, o assinante Elton Pires teve a oportunidade de questionar o ex-atleta sobre sua avaliação da passagem de Zubeldía pelo São Paulo. Assista ao vídeo acima:

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Sócio Lance!

O Sócio Lance é o clube de assinaturas do Lance!, que transforma a relação do torcedor com o esporte por meio de benefícios e experiências únicas. ➡️ Clique aqui para saber mais: www.lance.com.br/socio-lance

continua após a publicidade

Pergunta Sócio Lance!:

— Você que é um dos "principais fãs" do técnico Zubeldía, conta para gente qual foi o principal legado que ele deixou no São Paulo?

Ilsinho:

— Claramente, ele consome meus conteúdos . Agora, falar em legado do Zubeldía: acho que o maior legado do Zubeldía é dar carrinho fora de campo. Eu era contra tudo que o Zubeldía fez desde o início, mesmo quando ele estava em uma sequência invicta de 14 jogos. Se eu não me engano, metade foi empate, ou mais da metade. Eu não gostava. Ele, no pré-jogo e no pós-jogo, nas entrevistas, era muito bom, mas eu não gostava do sistema que ele usou desde o começo. Eu apontei desde o ano passado e apanhei muito por isso, fui muito criticado. Não tenho nada contra a pessoa, só não gostava do jeito que ele escalava o time , não gostava da leitura dele durante o jogo.

continua após a publicidade

— Acho que ele foi prejudicado pela pré-temporada, pela viagem na pré-temporada — e aí não é culpa dele. Mas ele tem muita culpa no planejamento de futebol, dos jogadores no início do ano. O planejamento que ele fez era ruim. Ele pega um grupo com certa facilidade (na Libertadores), os times estavam em um nível de disputa inferior. Então ele consegue ali a segunda melhor campanha, mas eu não vejo legado no trabalho do Zubeldía, não. Muito pelo contrário. Eu vejo vários buracos, vários erros. Uma galera dentro do clube fala que ele era muito gente boa. Talvez esse seja o maior legado dele: deixar essa boa impressão da pessoa Zubeldía — que eu não conheço e não posso falar. Mas, do treinador Zubeldía, acho que o maior legado é a calça para dentro da meia e os carrinhos que ele dava fora de campo.