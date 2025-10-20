PC Oliveira manda recado à arbitragem após Flamengo x Palmeiras: ‘Não pode’

O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, esclareceu as principais polêmicas de arbitragem da partida entre Flamengo e Palmeiras. O Rubro-Negro venceu por 3 a 2, neste domingo (19), com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro.

continua após a publicidade

A partida entre Flamengo e Palmeiras foi marcada por muitas polêmicas no Maracanã. A primeira delas envolveu um pênalti não marcado em Gustavo Gómez, no início do primeiro tempo. Para PC Oliveira, Wilton Pereira Sampaio errou.

➡️Luis Roberto faz desabafo durante Flamengo x Palmeiras: ‘Não temos’

- Eu vejo a arbitragem pressionada e com medo de tomar grandes decisões, porque não é desconhecimento de regra. Eu considero erro claro, porque na minha opinião a ação do Jorginho teve impacto no Gómez, porque ele não disputou a bola. Não é um contato de referência, ali foi com as duas mãos nas costas e com impacto, braço estendido. Para mim, os árbitros estão pressionados e com medo de tomar decisões. No nível do Wilton, do Caio Max, que estava na cabine, independe o tamanho das equipes, a pressão do bastidor, o momento do jogo. Lances claros assim tem que ter atuação do VAR. Não pode se omitir - disse PC sobre o lance polêmico em Flamengo x Palmeiras.

continua após a publicidade

Ainda na primeira etapa, Bruno Fuchs cometeu pênalti em Pedro. O Palmeiras reclamou muito de uma falta em Vitor Roque, no começo da jogada. O consultor da Globo avaliou que Wilton Pereira acertou em manter a penalidade.

- Eu vejo o Vitor Roque fazendo um trabalho de pivô, já soltando o corpo, e o Danilo indo para a disputa. Eu vejo o Vitor Roque dando uma forçada ainda sem o domínio da bola. Tem a ação do Danilo, que é discutível. A gente pode discutir falta ou não, mas eu entendo que tem uma forçada ali do Vitor Roque. E depois tem o choque do Pedro, que para mim não caracteriza falta porque o Bruno Fuchs muda de posição. Ele está parado e quando percebe a movimentação do Pedro, ele dá dois passos para a direita, tenta fazer uma obstrução e aí tem o choque. Aí depois, ele atrasado, acaba cometendo o pênalti - completou, no programa "Fechamento".

continua após a publicidade

Jogadores de Flamengo e Palmeiras reclamam com Wilton Pereira Sampaio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.