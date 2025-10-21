Na manhã desta terça-feira (22), o renomado jornalista internacional Fabrizio Romano noticiou que o Real Madrid pretende emprestar o atacante Endrick na próxima janela de transferências. Segundo o jornal "Marca", existem reclamações por parte do staff do jogador sobre a falta de oportunidades, mesmo com sua participação regular nos treinamentos.

O empréstimo seria motivado pela vontade do jogador de se colocar no radar de Carlo Ancelotti até a convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador não disputou nenhuma partida oficial na atual temporada pelo Real Madrid.

Europeus reagem a suposta saída de Endrick do Real Madrid

Tradução: Típica jogada do Real Madrid: contratar os jovens talentos mais promissores e deixá-los no banco até o esquecimento. O Endrick chegou com toda essa expectativa e agora está basicamente observando Vinicius e Mbappé de fora. Não posso culpar o garoto por querer sair, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando. O Brasil precisa dele jogando regularmente, não acumulando farpas no Bernabéu. É melhor que esse empréstimo aconteça logo, porque desperdiçar talentos assim é criminoso.

Tradução: O Endrick tem estado tão fraco no Real Madrid que, pensando bem, foi uma péssima transferência para ele nesta fase da carreira. Há talento, mas ele precisa de uma transferência. Empréstimos no estilo Odegaard…

Tradução: O Endrick quer jogar a Copa do Mundo? Sinceramente, a culpa é da fraqueza da atual seleção brasileira, caso contrário, ele estaria trabalhando para 2030.

Tradução: Quando te chamaram de Neymar, mas você tem que competir com o Mbappé

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo.

Seu período com mais participações foi ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, quando o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: com cinco gols em seis jogos.

