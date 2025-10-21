Com temporada perfeita em 2025/26, Bayern de Munique renova com técnico por mais dois anos
Vincent Kompany está no comando do maior clube da Alemanha desde a temporada passada
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern de Munique iniciou a temporada 2025/26 de forma dominante, sustentando um desempenho impecável sob o comando de Vincent Kompany, que teve seu contrato renovado até 2029, conforme anunciado na segunda-feira (20). A extensão, por mais dois anos além do vínculo anterior que terminaria em 2027, reflete o desejo mútuo de continuidade no projeto que já começa a render frutos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Endrick espera deixar o Real Madrid por empréstimo; motivo é Seleção Brasileira
Futebol Internacional21/10/2025
- Futebol Internacional
Redação do Lance! crava os palpites da terceira rodada da Champions League; veja
Futebol Internacional21/10/2025
- Futebol Internacional
Olho no Lance!: veja os melhores jogos da 3° rodada da Champions League
Futebol Internacional21/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Aos 39 anos, Kompany assumiu o clube na última temporada e reconduziu os bávaros ao topo da Bundesliga, após um hiato em 2023/24, quando o título ficou com o Bayer Leverkusen e encerrou uma série de 11 conquistas consecutivas do Bayern. Além do campeonato nacional, o belga também levou a equipe ao título da Supercopa da Alemanha em 2025, torneio que abriu a temporada atual.
Com passagem marcante como zagueiro por Anderlecht, Hamburgo e, sobretudo, Manchester City — onde atuou entre 2008 e 2019 e acumulou 360 partidas —, Kompany iniciou sua carreira como técnico no próprio clube da Bélgica antes de se destacar no comando do Burnley, da Inglaterra, levando o clube ao título da Championship em 2022/23.
2025/26 ✨
Agora no Bayern, consolida o melhor momento da sua curta trajetória à beira do campo. A equipe soma 11 vitórias em 11 jogos oficiais nesta temporada, liderando com autoridade a Bundesliga e a fase de liga da Champions League. Na liga nacional, são 21 pontos conquistados em sete rodadas, com 27 gols marcados e apenas quatro sofridos; na esfera continental, dois triunfos com oito gols a favor e dois contra. O Munique também venceu na estreia da Copa da Alemanha.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias