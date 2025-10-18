O astro argentino Lionel Messi encerrou a temporada regular da Major League Soccer (MLS) em grande estilo neste sábado (18), ao marcar um hat-trick na vitória do Inter Miami sobre o Nashville SC. A equipe da Flórida venceu por 5 a 2 e o camisa 10 foi, mais uma vez, o grande protagonista da partida, garantindo também a artilharia da fase regular, com 29 gols.

Messi abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, em uma jogada digna de aplausos. Ele recebeu ainda no meio-campo, avançou em velocidade, deixou a marcação para trás e finalizou com precisão no canto do goleiro adversário.

O Nashville chegou a reagir e virou o jogo antes do intervalo, mas o Inter Miami retomou o controle da partida na segunda etapa. Aos 18 minutos, Messi empatou de pênalti. Pouco depois, Baltasar Rodríguez colocou o time novamente em vantagem. O argentino ainda mostrou que estava inspirado ao marcar seu terceiro gol, aos 36 minutos, após bela tabela com Ian Fray. Nos acréscimos, Telasco Segovia fechou a goleada após assistência de Messi.

Com o resultado, o Inter Miami chega embalado para os playoffs da MLS, impulsionado por mais uma atuação impecável do seu capitão.

Na atual temporada, Messi soma 34 gols em 56 jogos, além de 18 assistências — tendo participado diretamente de 52 gols. O craque deu pelo menos um passe decisivo nas últimas quatro partidas, demonstrando uma consistência impressionante.

Messi recebe o prêmio de melhor da partida contra o Nashville (Foto: Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Desde que chegou ao clube em 2023, o argentino acumula 68 gols em 81 jogos, consolidando-se como o maior ídolo da curta história do Inter Miami e um dos jogadores mais dominantes já vistos no futebol norte-americano.