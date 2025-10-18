Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr segue na liderança do Campeonato Saudita

Com gol de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr goleou o Al-Fateh por 5 a 1, neste sábado (18), pela 5ª rodada do Campeonato Saudita, no Al-Awwal Park. Além do craque português, João Félix foi um dos grandes destaques da equipe comandada por Jorge Jesus com um hat-trick.

Como foi Al-Nassr x Al-Fateh?

Na etapa inicial, o Al-Nassr iniciou pressionando o Al-Fateh, e Mané perdeu uma chance clara com um minuto de jogo ao receber uma bola cara a cara com Bukhari e finalizar para grande defesa do goleiro. Após muita pressão, João Félix foi acionado da entrada da área e acertou uma linda finalização aos 12 minutos para abrir o placar para os mandantes. A equipe de Jorge Jesus quase ampliou com Iñigo Martínez aproveitando uma saída errada do goleiro adversário e cabeceando em direção do gol, mas a defesa rival tirou a bola em cima da linha. Após a pressão, o Al-Fateh chegou a assustar o Al-Nassr e obrigou Alaqidi a fazer grandes defesas, enquanto Cristiano Ronaldo carimbou um chute na trave nos acréscimos.

No segundo tempo, o o Al-Fateh chegou ao empate aos oito minutos após Al-Zubaidi ser lançado e perder uma chance cara a cara, mas Bendebka aproveitando o rebote e balançando as redes. Na sequência, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Bukhari, mas se redimiu pelo Al-Nassr marcando um golaço de fora da área e dando a vantagem novamente ao time mandante aos 14 minutos.

Na sequência, o Al-Nassr tomou conta da partida, e João Félix fez uma grande jogada individual aos 22 minutos arrancando da intermediária, driblando um defensor e entrando na área para marcar um golaço. Aos 29 minutos, Ângelo ganhou uma bola divida com um defensor na linha de fundo, encontrou Coman dentro da área, e o francês finalizou firme para marcar o quarto gol de sua equipe. E aos 34, Mané recebeu um passe em profundidade, driblou o goleiro e finalizou, mas um zagueiro tirou a bola na linha, enquanto João Félix aproveitou o rebote e marcou seu hat-trick no confronto.

