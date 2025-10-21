Champions League: veja diferença bilionária entre elencos de Gilloise e Inter
Diferença é de R$ 4 bi
- Matéria
- Mais Notícias
O Union Saint-Gilloise, primeiro colocado do campeonato belga, vai receber a Inter de Milão para a terceira rodada da fase de liga da Champions League. Apesar de viver boa fase no torneio do seu país, o time da Bélgica sofre com uma diferença de investimento muito grande quando comparado com as outras equipes da competição continental.
PSV x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
Gilloise x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
Barcelona x Olympiacos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
Com uma vitória e uma derrota na Champions League até aqui, o Union Saint-Gilloise é um dos times com menor investimento na competição. Com um elenco avaliado em 90,6 milhões de euros (R$ 566,95 milhões), a equipe belga vai encarar a atual vice-campeã da competição, a Inter de Milão. A equipe italiana, por outro lado, é uma das equipes com grande valor de mercado na Liga dos Campeões, com um plantel avaliado em 683,9 milhões de euros (R$ 4,2 bilhões).
Atualmente, o time da Bélgica ocupa a 20° colocação na tabela dos pontos corridos da primeira fase da competição, com 3 pontos. Enquanto isso, o esquadrão italiano fica com a 4° colocação, com 6 pontos conquistados.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os 10 jogadores mais caros do Saint-Gilloise:
- Promise David – € 13,00 milhões (R$ 69,3 milhões)
- Anan Khalaili – € 10,00 milhões (R$ 53,3 milhões)
- Kevin Mac Allister – € 7,50 milhões (R$ 40,0 milhões)
- Fedde Leysen – € 6,00 milhões (R$ 32,0 milhões)
- Adem Zorgane – € 6,00 milhões (R$ 32,0 milhões)
- Ousseynou Niang – € 6,00 milhões (R$ 32,0 milhões)
- Kjell Scherpen – € 5,00 milhões (R$ 26,7 milhões)
- Anouar Ait El Hadj – € 4,00 milhões (R$ 21,3 milhões)
- Raul Florucz – € 4,00 milhões (R$ 21,3 milhões)
- Mohammed Fuseini – € 3,50 milhões (R$ 18,7 milhões)
Confira os 10 jogadores mais caros da Inter de Milão:
- Lautaro Martínez – € 85,00 milhões (R$ 453,1 milhões)
- Alessandro Bastoni – € 80,00 milhões (R$ 426,4 milhões)
- Marcus Thuram – € 75,00 milhões (R$ 399,8 milhões)
- Nicolò Barella – € 65,00 milhões (R$ 346,5 milhões)
- Federico Dimarco – € 50,00 milhões (R$ 266,5 milhões)
- Yann Bisseck – € 35,00 milhões (R$ 186,6 milhões)
- Davide Frattesi – € 35,00 milhões (R$ 186,6 milhões)
- Pio Esposito – € 30,00 milhões (R$ 159,9 milhões)
- Carlos Augusto – € 26,00 milhões (R$ 138,6 milhões)
- Hakan Çalhanoğlu – € 25,00 milhões (R$ 133,3 milhões)
O confronto entre as equipes acontecerá nesta terça-feira, às 16h do horário de Brasília.
- Matéria
- Mais Notícias