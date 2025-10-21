menu hamburguer
Champions League: veja diferença bilionária entre elencos de Gilloise e Inter

Diferença é de R$ 4 bi

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 21/10/2025
10:00
Francesco Esposito comemora gol no jogo da Inter de Milão contra o River Plate
imagem cameraFrancesco Esposito comemora gol no jogo da Inter de Milão contra o River Plate (Foto: Pablo Porciúncula/ AFP)
O Union Saint-Gilloise, primeiro colocado do campeonato belga, vai receber a Inter de Milão para a terceira rodada da fase de liga da Champions League. Apesar de viver boa fase no torneio do seu país, o time da Bélgica sofre com uma diferença de investimento muito grande quando comparado com as outras equipes da competição continental.

continua após a publicidade

Com uma vitória e uma derrota na Champions League até aqui, o Union Saint-Gilloise é um dos times com menor investimento na competição. Com um elenco avaliado em 90,6 milhões de euros (R$ 566,95 milhões), a equipe belga vai encarar a atual vice-campeã da competição, a Inter de Milão. A equipe italiana, por outro lado, é uma das equipes com grande valor de mercado na Liga dos Campeões, com um plantel avaliado em 683,9 milhões de euros (R$ 4,2 bilhões).

Atualmente, o time da Bélgica ocupa a 20° colocação na tabela dos pontos corridos da primeira fase da competição, com 3 pontos. Enquanto isso, o esquadrão italiano fica com a 4° colocação, com 6 pontos conquistados.

continua após a publicidade
A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Jogadores da Inter de Milão comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Confira os 10 jogadores mais caros do Saint-Gilloise:

  1. Promise David – € 13,00 milhões (R$ 69,3 milhões)
  2. Anan Khalaili – € 10,00 milhões (R$ 53,3 milhões)
  3. Kevin Mac Allister – € 7,50 milhões (R$ 40,0 milhões)
  4. Fedde Leysen – € 6,00 milhões (R$ 32,0 milhões)
  5. Adem Zorgane – € 6,00 milhões (R$ 32,0 milhões)
  6. Ousseynou Niang – € 6,00 milhões (R$ 32,0 milhões)
  7. Kjell Scherpen – € 5,00 milhões (R$ 26,7 milhões)
  8. Anouar Ait El Hadj – € 4,00 milhões (R$ 21,3 milhões)
  9. Raul Florucz – € 4,00 milhões (R$ 21,3 milhões)
  10. Mohammed Fuseini – € 3,50 milhões (R$ 18,7 milhões)

Confira os 10 jogadores mais caros da Inter de Milão:

  1. Lautaro Martínez – € 85,00 milhões (R$ 453,1 milhões)
  2. Alessandro Bastoni – € 80,00 milhões (R$ 426,4 milhões)
  3. Marcus Thuram – € 75,00 milhões (R$ 399,8 milhões)
  4. Nicolò Barella – € 65,00 milhões (R$ 346,5 milhões)
  5. Federico Dimarco – € 50,00 milhões (R$ 266,5 milhões)
  6. Yann Bisseck – € 35,00 milhões (R$ 186,6 milhões)
  7. Davide Frattesi – € 35,00 milhões (R$ 186,6 milhões)
  8. Pio Esposito – € 30,00 milhões (R$ 159,9 milhões)
  9. Carlos Augusto – € 26,00 milhões (R$ 138,6 milhões)
  10. Hakan Çalhanoğlu – € 25,00 milhões (R$ 133,3 milhões)

O confronto entre as equipes acontecerá nesta terça-feira, às 16h do horário de Brasília.

