Haaland marca doblete em vitória do Manchester City na Premier League, e web reage: ‘Metahumano’
Atacante norueguês liderou equipe de Guardiola à vitória sobre o Everton, por 2 a 0
Em jogo que estava morno até a metade do segundo tempo, o atacante Erling Haaland liderou o Manchester City à vitória sobre o Everton por 2 a 0, em jogo válido pela Premier League. A bola rolou às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), e o camisa 9 norueguês marcou os dois gols.
Com o resultado, o City assumiu a segunda colocação do Campeonato Inglês, com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas). Melhor ataque e melhor média de pontos no ano, o clube inglês tem sido o mais dominante da Premier League em 2025 e vive momento excelente, com oito jogos de invencibilidade.
E não é só o Manchester City que está em ótima fase na temporada. Haaland passa por uma das fases mais artilheiras da carreira, marcando em 11 partidas consecutivas por clube e seleção. Ao todo, o atacante soma 19 gols.
Do outro lado, o Everton permaneceu na décima posição da Premier, com três vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe comandada por David Moyes estava com a confiança renovada após vitória de virada sobre o Crystal Palace, mas o desafio foi difícil demais.
Como foi Manchester City x Everton?
A equipe de Pep Guardiola viu dificuldades para destravar a defesa do Everton no Etihad Stadium. O primeiro tempo foi marcado por muitas paradas e pouquíssimas chances claras. O City controlou todos os 45 minutos iniciais e não foi ameaçado, mas o time adversário manteve o resultado. O jogo foi muito estudado e ambas as equipes foram para o intervalo sem gols.
No retorno para a segunda etapa, o mesmo cenário. O Manchester City tentava pressionar e dominar o último terço, mas os visitantes seguravam as principais chances. Até que, aos 11 minutos, Haaland marcou de cabeça com perfeição após cruzamento de O'Reilly. Essa foi a 11ª partida consecutiva que o norueguês fez gol com 19 tentos no total. Veja o gol e a reação dos torcedores:
Tradução: "Tinha que ser ele, não é? Erling Haaland marca pela 11ª partida consecutiva pelo clube e pela seleção, e o Manchester City faz seu gol"
A partida teve continuidade, e o City aproveitou o gol para ampliar o resultado cinco minutos depois. O Everton sentiu o primeiro gol e abriu a porteira para Haaland marcar pela segunda vez no dia. Savinho recebeu na área e esperou a chegada de dois marcadores e rolou para Haaland. O camisa 9 bateu forte de canhota e abriu o 2 a 0. Confira:
Depois do segundo gol, o City manteve o controle da partida ao administrar a posse de bola tanto no ataque quanto na defesa, a fim de segurar o resultado. Enquanto isso, o Everton buscava os contra-golpes para tentar diminuir a desvantagem. Haaland ainda três duas grandes oportunidades de marcar o hat-trick, mas todas sem sucesso.
O que vem por aí?
Após o triunfo em casa, o Manchester City viaja à Espanha para enfrentar o Villarreal, na terça-feira (21), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Do outro lado, o Everton joga apenas no próximo domingo (26), às 13h30, em jogo difícil em casa contra o Tottenham.
