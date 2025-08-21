No futebol brasileiro, poucas conexões são tão intensas quanto a que une o Vasco à sua torcida. Em São Januário, todo jogador que veste a cruz de malta no peito recebe o carinho especial da Colina — especialmente quando se trata de um talento revelado nas categorias de base e assumidamente vascaíno, como Gabriel Pec. O atacante, por sua vez, também cultiva um carinho particular por um torcedor especial: o menino Gui.

Guilherme Gandra Moura, conhecido como o 'Pequeno Gui', enfrenta uma luta diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento. Ele ganhou notoriedade após um vídeo emocionante no qual se reencontrava com sua mãe após acordar de um coma induzido

O socio Lance! Arison da Silva Oliveira pode interagir diretamente com Gabriel Pec e escolheu questiona-lo sobre a relação de amizade entre o atleta e o torcedor mirim. A oportunidade exclusiva foi uma ação promovida pelo Sócio Lance!, para o torcedor que acumulou 1000 pontos no programa. Veja o vídeo abaixo:

— Gabriel Pec, o que a sua amizade com o menino Gui, torcedor mirim do Vasco que você visitou no hospital, te ensinou sobre a força do Vasco e do futebol na vida das pessoas?

Gabriel Pec:

— Assim, emocionante, né? Porque ele é um batalhador, sabe? Ele é um vencedor. E isso mostra muito o Vasco também, né? As lutas, a torcida, a paixão, tudo.

O Gui me mostrou muita força, sabe? E a gente vê que, tipo, a gente é jogador, e às vezes faz a felicidade de uma criança. Isso mexeu muito comigo, né? Às vezes, dar uma atenção, são muitos pedidos de vídeo, mas é importante fazer com carinho. Porque aquilo ali pode mudar o dia de uma pessoa — de uma criança, até de um adulto, né?

Então, o Gui me ensinou muita coisa. Me ensina até hoje. Desde o momento que eu conheci ele, a força que ele tem, a alegria que ele tem de viver, mesmo debilitado, assim, sabe? Cara, isso eu acho que não tem palavras. Não só comigo — acho que com o Brasil todo. Tanto que ele virou um fenômeno mundial. Porque a história dele, da mãe dele, é muito linda. Eu falo com eles até hoje. Teve agora o lançamento do livro dele, e a mãe dele vai mandar pra mim. Então eu fico muito feliz de, de alguma maneira, poder trazer uma alegria pro Gui, sabe?

Mas, na verdade, quem foi completamente recheado de coisas fui eu. Eu que aprendi muito com ele. Eu que me tornei mais feliz, mais alegre. Ele fez eu enxergar a vida de uma forma mais leve, mais prazerosa. Porque às vezes a gente reclama, né? De tão pouca coisa, e a gente tem tudo. A gente tem saúde, a gente pode, a gente levanta todos os dias bem, tem comida, tem força pra fazer o que quer.

Então, eu fico muito feliz. O Gui, eu falo com ele frequentemente, com a mãe dele. Tenho certeza de que ele vai ser uma amizade assim, um irmãozinho que eu ganhei. Que vou levar pro resto da minha vida. E eu sempre estarei aqui pro que ele precisar. E eu sei que, também, no que eu precisar, ele vai estar lá — ele e a família dele. Então, eu e o Gui, a gente vai levar essa amizade que o Vasco, o futebol e Deus uniram — declarou, com carinho.

Cria da Colina 🏟️

Na base, Pec consolidou-se como uma das principais promessas da história recente do Vasco. Promovido ao elenco profissional em 2019, aos 18 anos, o atacante deu início a uma trajetória de cinco temporadas no clube que o formou desde os oito anos.

Durante esse período, o ponta-direita esteve diretamente envolvido nos altos e baixos vivenciados pelo Cruz-Maltino — desde campanhas na Série B até golaços em clássicos. Em campo, assumiu o peso de representar milhões de torcedores, sendo um deles nos gramados.

Apesar da pouca idade, ficou marcado na memória dos torcedores, especialmente após a temporada de 2023, considerada a mais impactante de sua carreira no futebol brasileiro. Mais do que realizar o sonho de jogar no Vasco, ele construiu uma trajetória pautada pelo comprometimento e uma notável evolução técnica.

Carinho com o Vasco 💘

— O Vasco sempre vai estar no meu coração. Eu não perco um jogo, assinei todos os canais para poder ver os jogos. Quando não passa em um canal que tenho, eu tento ver alguma live para poder assistir aos jogos. Falo ainda com o Vegetti, falo com a galera lá: Léo Jardim, Jair também é muito amigo meu, PH, então a galera que mais tava lá em 2023. Eu fui no CT e fui muito bem recebido. O Vasco é como se fosse minha casa, né? Chego lá e vejo os funcionários, os atletas, então fico muito feliz. De vez em quando, ainda falo com o Vegetti, peço para ele fazer gol para mim. A gente brinca e tem um carinho muito grande — disse Pec, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Voltaria um dia? 👀

— Em uma volta para o Brasil, como o Coutinho, ser recebido assim de braços abertos para um lugar que me formou como jogador e ser humano seria especial demais — completou.

Gui, o "amuleto" do Vasco 💢

Guilherme Gandra Moura, conhecido como Gui, tem 11 anos e enfrenta uma luta diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento. Ele ganhou notoriedade após um vídeo emocionante no qual se reencontrava com sua mãe, após um coma induzido.

Em 2024, Gui foi eleito o melhor torcedor do ano pelo prêmio The Best Fifa. Amuleto dos cruz-maltinos, conquistou a torcida com sua paixão pelo Vasco, mesmo durante o período em que esteve internado no hospital. Nessas circunstâncias, construiu a amizade especial com Pec, a quem chama carinhosamente de "Tio Pec".