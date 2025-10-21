Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (21/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (21)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, do Campeonato Argentino, da Copa Sul-Americana e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de outubro de 2025)
UEFA Champions League
Barcelona x Olympiacos — 13h45 — TNT e HBO Max
Kairat x Pafos — 13h45 — Space e HBO Max
Arsenal x Atlético de Madrid — 16h — SBT, TNT e HBO Max
Villarreal x Manchester City — 16h — Space e HBO Max
Bayer Leverkusen x PSG — 16h — HBO Max
Newcastle x Benfica — 16h — HBO Max
Copenhague x Borussia Dortmund — 16h — HBO Max
Union Saint-Gilloise x Inter de Milão — 16h — HBO Max
PSV x Napoli — 16h — HBO Max
Copa Sul-Americana (semifinal)
Independiente del Valle x Atlético-MG — 21h30 — SBT, ESPN e Disney+
Mundial Feminino sub-17
Coreia do Norte sub-17 (F) x Camarões sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Costa Rica sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) — 13h — CazéTV e FIFA+
EUA sub-17 (F) x China sub-17 (F) — 13h — FIFA+
Marrocos sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Holanda sub-17 (F) x México sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Noruega sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) — 16h — FIFA+
AFC Champions League Elite
Al Hilal x Al Sadd — 15h15 — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Bristol City x Southampton — 16h — Disney+
Campeonato Argentino
Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia — 19h15 — Disney+
Campeonato Mexicano
América-MEX x Puebla — 22h — SportyNet (TV fechada e YouTube)
Monterrey x Juárez — 0h05 — SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa Centro-Americana
Cartaginés x Motagua — 23h — Disney+
