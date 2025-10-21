menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (21/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (21)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
06:00
Lamine Yamal e Robert Lewandowski em ação pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)
imagem cameraLamine Yamal e Robert Lewandowski em ação pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, do Campeonato Argentino, da Copa Sul-Americana e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de outubro de 2025)

UEFA Champions League

Barcelona x Olympiacos — 13h45 — TNT e HBO Max
Kairat x Pafos — 13h45 — Space e HBO Max
Arsenal x Atlético de Madrid — 16h — SBT, TNT e HBO Max
Villarreal x Manchester City — 16h — Space e HBO Max
Bayer Leverkusen x PSG — 16h — HBO Max
Newcastle x Benfica — 16h — HBO Max
Copenhague x Borussia Dortmund — 16h — HBO Max
Union Saint-Gilloise x Inter de Milão — 16h — HBO Max
PSV x Napoli — 16h — HBO Max

continua após a publicidade

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Jogos de hoje: o Arsenal entra em campo na Champions League para enfrentar o Atlético de Madrid na Champions League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Jogos de hoje: o Arsenal entra em campo na Champions League para enfrentar o Atlético de Madrid na Champions League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Copa Sul-Americana (semifinal)

Independiente del Valle x Atlético-MG — 21h30 — SBT, ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Mundial Feminino sub-17

Coreia do Norte sub-17 (F) x Camarões sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Costa Rica sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) — 13h — CazéTV e FIFA+
EUA sub-17 (F) x China sub-17 (F) — 13h — FIFA+
Marrocos sub-17 (F) x Itália sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Holanda sub-17 (F) x México sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Noruega sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) — 16h — FIFA+

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

AFC Champions League Elite

Al Hilal x Al Sadd — 15h15 — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Bristol City x Southampton — 16h — Disney+

Campeonato Argentino

Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia — 19h15 — Disney+

Campeonato Mexicano

América-MEX x Puebla — 22h — SportyNet (TV fechada e YouTube)
Monterrey x Juárez — 0h05 — SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa Centro-Americana

Cartaginés x Motagua — 23h — Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias