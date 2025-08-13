Newcastle se aproxima de acerto com destaque do Aston Villa

O Newcastle está próximo de anunciar mais uma contratação de peso para a temporada 2025/26. O nome da vez é Jacob Ramsey, destaque do Aston Villa, que deverá custar cerca de 40 milhões de libras (R$ 292 milhões na cotação atual) aos cofres dos Magpies, que superaram a concorrência do West Ham pelo meio-campista de 24 anos.

O jornal "The Guardian" indica que as tratativas entre Newcastle e Aston Villa estão avançadas, inclusive com os termos pessoais do contrato de Ramsey já alinhados. Se o acordo prosseguir conforme o planejado, o meia deverá defender os Magpies na estreia da Premier League justamente contra o Villa, no Villa Park.

Ramsey também vinha sendo alvo de grande interesse do Tottenham e principalmente do West Ham. Entretanto, as negociações não foram concretas e as conversas entre os clubes não evoluíram. O negócio é considerado positivo dentro do Aston Villa, já que traz boa lucratividade a partir de um ativo desenvolvido nas categorias de base dos Villans. Do lado do Newcastle, o meia inglês preencherá a lacuna deixada pela saída de Sean Longstaff para o Leeds United no último mês de julho.

Possível reforço do Newcastle, Jacob Ramsey em ação pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

Trajetória de Ramsey no Aston Villa

Produto das categorias de base do Aston Villa, Jacob Ramsey marcou 17 gols em 167 jogos pelo clube, sendo titular em cerca de metade dos jogos da temporada passada. Ramsey estreou em 2019 no time profissional e Eddie Howe é um admirador declarado de longa data, já que pode atuar em mais de uma posição do meio-campo.

